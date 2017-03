Adolescente de 14 anos é flagrado dirigindo na BR-153

Garoto levava o tio embriagado no banco do passageiro. Agentes da PRF ficaram desconfiados pelas péssimas condições do veículo

A Polícia Rodoviária Federal flagrou um adolescente de 14 anos dirigindo um carro na BR-153, próximo a Unidade Operacional de Morrinhos, no último domingo (5/3). O garoto estava acompanhado do tio, de 51 anos, que ia no banco do passageiro. Segundo informações da polícia, o tio estava embriagado.

Os policiais, que faziam procedimento de rotina, resolveram parar o carro, modelo VW Passat, pelas péssimas condições que apresentava. Quando questionado pelos policiais, o adolescente contou que ele e o tio no povoado de Rancho Alegre e o tio teria pedido para que ele conduzisse o veículo até a cidade de Morrinhos, que fica há 20 Km do local, alegando que seria melhor que a polícia flagrasse o garoto dirigindo do que ele, que estava embriagado.

Além da aplicação de multar pela má conservação do carro, foi lavrado termo circunstanciado em desfavor do dono do veículo, que estava com a carteira de habilitação vencida há dois anos.