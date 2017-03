Acidentes em rodovias goianas deixam 30 feridos e dois mortos no final de semana

As duas mortes registradas em Goiânia e Aparecida de Goiânia envolvem motociclistas

Balanço divulgado na manhã desta segunda-feira (27/3) pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO) mostra que ao menos 30 pessoas ficaram feridas e duas morreram em acidentes nas rodovias federais goianas no último final de semana.

Um dos acidentes mais graves ocorreu por volta de 12h20 na BR-060, em Goiânia. Uma colisão lateral entre duas motocicletas levou a morte de um jovem de 25 anos que conduzia um dos veículos. Um homem de 30 anos, que estava na garupa, sofreu lesões leves, assim como o segundo motociclista.

Outro acidente com morte ocorreu no sábado (25) à tarde, na BR 153, km 507, perímetro urbano de Aparecida de Goiânia, próximo ao viaduto da Avenida São Paulo. Um motociclista de 19 anos faleceu após ter colidido com um poste que caiu sobre a rodovia.

Segundo informações da PRF, o poste caiu por volta de 6 horas da manhã, quando um veículo capotou e se colidiu com ele. No mesmo momento, a corporação informa que entrou em contato com a Celg, pois o poste estava energizado, e também com a concessionária responsável pelo trecho. Entre o período da queda e da retirada do poste, ocorreu o grave acidente.