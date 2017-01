Acidente envolvendo três caminhões e um carro deixa dois feridos na BR-153

PRF suspeita que, cansado, motorista invadiu pista contrária e acabou batendo em outros dois veículos

Um acidente envolvendo três caminhões e um automóvel deixou duas pessoas feridas no início da manhã desta sexta-feira (13/1) na BR 153, em Porangatu, no Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a estrada ficou parcialmente interditada durante cinco horas, para socorro das vítimas e retirada dos veículos.

Por volta das 5h30 o motorista do caminhão dos Correios, de 55 anos, invadiu a pista contrária e colidiu na lateral de outro caminhão que seguia no sentido oposto e, em seguida, bateu de frente com outro caminhão, que estava logo atrás. Um automóvel, que seguia na traseira do caminhão dos Correios, não conseguiu frear a tempo e bateu na parte de trás.

Duas pessoas acabaram feridas: o motorista do caminhão, que ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e atendido pelo Samu; e o condutor do caminhão que colidiu de frente, de 51 anos, sofreu fraturas e também foi encaminhado ao Hospital Municipal de Porangatu.

A PRF informa que fez a análise da dinâmica do acidente e controlou o trânsito no local até as 10h30, quando a pista foi liberada.

A polícia acredita que o cansaço pode ter levado o motorista a invadir a pista contrária, já que, de acordo com o registro no caminhão, ele saiu de Brasília por volta das 23 horas da última quinta-feira (12) e dirigiu a noite toda. O destino final seria a cidade de Belém (PA).

Toda a mercadoria que foi espalhada pela rodovia foi recolhida por funcionários dos Correios de Porangatu e será levada, junto com o caminhão, ao posto da PRF, onde ficará até a chegada de outro caminhão da empresa que transportará a mercadoria até o Pará.