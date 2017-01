Acidente entre carro e caminhão mata duas pessoas na BR-020

Outro ocupante do carro de passeio foi levado para o hospital. Acidente aconteceu entre os municípios de Posse e Simolândia

Este slideshow necessita de JavaScript.

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (26/1), no km 189 da BR-020, entre os municípios de Posse e Simolândia, região nordeste de Goiás.

Agentes do Corpo de Bombeiros Militares de Posse foram acionados para prestar socorro. Uma terceira vítima que também estava dentro do carro foi encaminhada ao hospital de Alvorada do Norte.

O trânsito ficou interditado no local para que as equipes pudesse realizar o trabalho de limpeza da pista, uma vez que o tanque do caminhão se rompeu despejando uma grande quantidade de diesel na rodovia, gerando risco de incêndio.

Na ocorrência trabalharam em conjunto equipes do CBMGO, Samu de Posse e Alvorada do Norte, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.