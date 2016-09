À prova d’água e com três câmeras, iPhone 7 é finalmente divulgado pela Apple

Confira novo modelo divulgado nesta quarta-feira em evento nos Estados Unidos

A Apple finalmente divulgou nesta quarta-feira (7/9) o seu mais novo modelo para a linha de smartphones. Com adições inéditas, o iPhone 7 e 7 Plus são resistentes à água e à poeira, apresentam bateria com cargas mais duráveis e estarão disponíveis em duas novas cores: Black e “Jet Black”.

O anúncio foi realizado durante evento em São Francisco, nos EUA. Durante apresentação, Tim Cook, CEO da Apple, chegou a afirmar que este é o melhor iPhone “que alguma vez foi criado”.

Como era esperado, os novos iPhones também não possuem entrada para fones de ouvido. Agora, será preciso utilizar um adaptador para continuar com os seus fones tradicionais ou usar um acessório para a conexão via Lightning.

Um dos grandes destaques do novo aparelho é a câmera, que traz avanços imensos quanto ao sensor. Os modelos contarão, agora, com estabilização ótica de imagem, sendo possível capturar até 50% a mais de luz nas imagens.

Por meio de um recurso de computação inteligente, a nova câmera também será capaz de entregar a melhor qualidade de imagem possível em apenas 20 milisegundos. “É praticamente um supercomputador para fotos”, descrevem sites especializados.

A versão Plus contará, ainda, com duas câmeras traseiras de 12MP. A novidade fará com que o recurso de zoom melhore substancialmente.