15 faculdades goianas estão entre as piores do Brasil em ranking do MEC. Veja lista

Mais de 300 instituições de ensino superior foram mal avaliadas e podem ser punidas

A revista Exame divulgou, na manhã desta segunda-feira (12/6), um ranking elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), que mostra 15 faculdades goianas entre as piores do Brasil no ano de 2015.

Das mais de 2,1 mil avaliadas em todo o país, 313 tiveram avaliação insatisfatória no Índice Geral de Cursos (IGG), que afere a qualidade dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições de ensino.

As notas variam de 1 a 5, sendo que as faculdades, universidades e centros universitários cuja classificação fica abaixo de 2, estão passíveis de punições do MEC pelo mau desempenho. Entre as penalidades está, inclusive, a proibição de novos vestibulares até que medidas de melhoria sejam implantadas.

De Goiás, a Faculdade Jataiense, de Jataí, foi a que obteve pior desempenho, com 0,9926 de média. É, inclusive, a 10ª mais mal avaliada do Brasil.

Veja a lista completa: