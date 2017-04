10 manchetes que provam que o Brasil não está preparado para o fim do site Ego

Globo anunciou nesta segunda-feira que irá descontinuar o portal de notícias de celebridades e internet não está lidando muito bem com a novidade

No final deste mês, o Ego, portal de notícias de celebridades e entretenimento da Rede Globo, irá ser descontinuado pela emissora. O anúncio veio por meio de nota do grupo em que informa que passará a concentrar o investimento digital em outras plataformas já existentes, como o G1 e o GShow.

Nas redes sociais, a novidade pegou os internautas de surpresa e fez com que muitos relembrassem as manchetes inesquecíveis e maravilhosamente irrelevantes do portal de notícias fundado em 2006 e conhecido por sua atenção especial ao mundo dos famosos.

No Twitter no início da tarde desta segunda-feira (17/4), a hashtag “Obrigado Por Tudo Ego” foi o assunto mais comentado entre os usuários brasileiros . A maioria dos comentários lembrou as notícias mais bizarras que passaram por lá. Confira as melhores:

Vamos subir a hashtag #ObrigadoPorTudoEgo e lembrar das melhores manchetes do @siteEgo pic.twitter.com/oLYD6eLYC6 — Matheus Laneri (@matheuslaneri) April 17, 2017

Este protesto foi muito relevante para a nação #ObrigadoPorTudoEgo pic.twitter.com/tFaqeH7UnP — Dopeman99 (@Dopeman099) April 17, 2017