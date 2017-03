10 cidades de Goiás são afetadas com corte da Record, SBT e RedeTV! da TV paga

Programação das três emissoras sairá do ar apenas para os municípios em que já foi desligado de forma definitiva o sinal analógico. Goiânia é a próxima

O corte de sinal da Record, SBT e RedeTV! da televisão por assinatura, previsto para esta quarta-feira (29) na Grande São Paulo, afeta apenas os municípios em que já foi desligado de forma definitiva o sinal analógico. No Estado de Goiás, 10 cidades estão integram a lista.

Projeto piloto do desligamento da TV analógica, a cidade de Rio Verde, localizada no Centro-Oeste goiano, já teria tido o sinal cortado no início dessa semana, quando algumas operadoras, como a Sky, resolveram antecipar a medida.

No Distrito Federal e cidades do Entorno, o corte também deve ser imediato. Por lá, o sinal digital é o único desde o dia 26 de outubro do ano passado. Com isso, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso devem também ser prejudicados com o corte.

A próxima cidade que terá o sinal analógico desligado e pode ser afetada com a ausência de negociação entre operadoras de TV paga e as emissoras é Goiânia. O desligamento na capital está previsto para o dia 31 de maio.

Entenda

Por enquanto, a transmissão das três emissoras só pode ser interrompida onde o sinal analógico já foi desligado. A lei que regulamenta o serviço de TV paga no Brasil determina que as operadoras devem oferecer os canais abertos, mas a obrigatoriedade acaba com a digitalização dos canais.

Com o desligamento do sinal analógico, a distribuição dos canais digitais abertos pelas operadoras de TV por assinatura passou a depender de autorização de cada emissora. Portanto, se não houver acordo, outras cidades podem ser afetadas, à medida que o desligamento analógico for feito.