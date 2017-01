﻿﻿Suspeito de agredir pastor Valdemiro afirma que foi “desafiado” por religioso

Segundo advogado, Jonatan Gomes Higino tem problemas psicológicos e alegação será de insanidade mental

O homem que atacou o pastor Valdemiro Santiago no último domingo (8/1) passou nesta segunda-feira (9) por uma audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Jonatan Gomes Higino, ajudante-geral, foi preso em flagrante acusado de esfaquear o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Segundo Valdemiro, ele estava ouvindo um testemunho durante a cerimônia quando foi surpreendido pelo agressor. Durante a audiência, o agressor afirmou que o líder religioso o “desafiou” durante uma pregação.

De acordo com informações do Uol, o ajudante-geral teria contado à Polícia Civil que foi a um culto na igreja de Valdemiro há cinco meses e que o pastor, que se auto-intitula apóstolo, havia olhado para ele e dito “vamos crucificar ele (sic)“. “Ele me desafiou, me insultou e tentou me matar com a palavra dele. A palavra é santa”, afirmou ao juiz.

O facão utilizado no ataque teria sido encontrado por acaso por Jonatan. O jovem teria passado na frente de uma casa em Santana do Parnaíba há 15 dias e avistado o objeto. Depois, esperou o domingo (8) e foi para o culto. Lá, esperou o momento em que o pastor abençoa os fiéis no fim da celebração e desferiu três golpes contra Valdemiro.

O advogado de Jonatan, Sindbad Thadeu Focaccia afirmou que alegará insanidade mental. “Ele tem claros problemas psicológicos e precisa ser acompanhado por profissionais”, defendeu.

Durante a audiência de custódia, o juiz Cláudio Juliano Filho afirmou que o caso seria encaminhado à Vara do Júri. Enquanto não houver uma definição, Jonatan deve aguardar em prisão preventiva em um centro de detenção provisória.