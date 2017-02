Show de Romário, show da torcida e vitória da solidariedade

Mesmo com 51 anos de idade, Romário fez jus à velha máxima: quem foi rei nunca perde a majestade. Na tarde chuvosa de domingo, 12, no Estádio Nilton Santos, em Palmas, o baixinho tirou a gravata de senador e voltou a fazer o que mais gosta: jogar futebol. Foi um show, uma aula de futebol arte. O “peixe” marcou quatro dos sete gols dos deputados federais e senadores, na vitória sobre deputados estaduais e artistas por 7×6, durante a disputa da 3ª edição do Futebol Solidário.

Apesar da chuva que caiu incessantemente, o torcedor lotou as dependências do estádio e, segundo os organizadores 12 mil pessoas fizeram parte desta festa. O deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, foi outra atração da tarde.

O showman foi ovacionado pelo público presente e deu duas voltas em torno do gramado cumprimentando a torcida. Durante a partida, galhofas e firulas que levaram os torcedores ao delírio. Os gols do time vencedor foram marcados por Romário (4), Alex Dias (2) e Tiririca (penalty). Já a equipe perdedora assinalou 02 gols com Henrique (dupla Henrique e Juliano), Amaral, Guilherme, Esquerdinha (2).

A lotação máxima do estádio Nilton Santos resultou na arrecadação de 24 toneladas de alimentos não perecíveis. Segundo o deputado federal e idealizador do evento, Irajá Abreu, a meta foi alcançada. Vale ressaltar que no primeiro ano do Futebol Solidário foram arrecadados 13 toneladas. Em 2015 já aumentou para 20, e agora chegou aos 24.

Os mantimentos servirão para abastecer as cinco entidades beneficiadas pelo período de um ano, segundo organizador. As doações serão feitas para cinco entidades: a Associação de Pais e Amigos (Apae) de Miranorte, Centro de Reabilitação e Readaptação (CRER), Centro Terapêutico Rema, Fazenda da Esperança e Associação Ação.