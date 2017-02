Prefeito de Palmas é diagnosticado com tumor e se afasta da gestão

Tumor é benigno e deve ser retirado em cirurgia realizada em São Paulo; Carlos Amastha (PSB) deve ficar afastado por 15 dias e vice-prefeita fica à frente da administração

O prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), anunciou nesta terça-feira (28/2) que se afastará por um breve período da prefeitura para fazer um tratamento de saúde em São Paulo. A vice-prefeita Cínthia Ribeiro (PSDB) assumirá a gestão por 15 dias, a partir da próxima quinta-feira (2/3).

Após uma bateria de exames realizadas em Amastha, foram diagnosticados uma hérnia inguinal e um tumor benigno no intestino. O médico do prefeito pediu, então que ele fosse a São Paulo, onde serão realizados exames complementares e o procedimento cirúrgico.

Em comunicado no Twitter, Amastha agradeceu as manifestações de solidariedade e falou sobre a administração. “Cínthia assume as responsabilidades. Vamos cuidar da máquina. Confio em Deus e na ciência”, declarou.