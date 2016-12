Palmas é eleita a melhor cidade para se morar na região Norte

Além da capital, outras três cidades tocantinenses aparecem entre as cinco melhores da região de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano

De acordo com o dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a capital mais jovem do país, Palmas, é a melhor cidade para se morar entre as da região Norte. O índice foi calculado em todo o País e permite descobrir quais as melhores cidades para se viver em cada região.

Entre as cinco primeiro do Norte, quatro são do Estado do Tocantins: além de Palmas, que apresentou IDH 0.788 (quanto mais próximo de 1, melhor o índice), Paraíso do Tocantins (0,764), Gurupi (0,759) e Araguaína (0,752) compõem o top 5, juntamente com a capital de Roraima, Boa Vista (0.752).

Os destaques de Palmas ficam na avaliação da longevidade da população (74,61 anos), na renda (R$ 1.087 per capita/mês) e os indicadores de educação. A cidade, que foi criada em 1989 tem uma população estimada em mais de 279 mil habitantes, segundo o IBGE. A capital não para de crescer e apresenta uma das maiores taxas de crescimento do país nos últimos dez anos.

Nas outras regiões, as melhores cidades para se viver foram: São Caetano (Sudeste), que é a melhor cidade do Brasil para se morar, com IDH de 0.862; Florianópolis (Sul), com IDH de 0.847; Brasília (Centro-Oeste), IDH de 0.824 e Fernando de Noronha (Nordeste), cujo índice é o mesmo de Palmas: 0.788.