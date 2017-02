Marcelo Miranda inaugura centro de informações de Saúde e entrega ambulâncias

Em solenidade, governador destacou que novo sistema vai concentrar indicadores em tempo real e subsidiar decisões estaduais

Na última segunda-feira (20/2), o governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), e a vice-governadora, Claudia Lélis (PV), inauguraram o Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra SUS), além de entregarem 29 veículos e 17 ambulâncias para reforçar as ações no interior do Estado.

A solenidade foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde, com a presença de prefeitos, deputados estaduais e auxiliares do governo. Marcelo Miranda destacou que a implantação do Centro vai concentrar informações para a gestão dar respostas ágeis às demandas da população.

“O Integra SUS é o segundo implantado no Brasil e vai concentrar os indicadores de saúde, em tempo real, para subsidiar nas decisões em nível estadual e municipal”, disse reforçando que a iniciativa vai permitir a realização de teleconferências com os municípios tocantinenses. “A população depende dos políticos, quer saber dos resultados. Portanto, o bom político deve superar qualquer mal entendido, quando o objetivo é beneficiar a comunidade”, sustentou.

O médico Marcos Musafir, Secretário Estadual da Saúde, destacou que o programa Integra SUS é um marco para o setor no Estado. “O apoio do governador Marcelo Miranda à Saúde tem sido fundamental para a implantação dessas melhorias, que representam uma semente que vai impulsionar o setor”, pontuou.

Já os 29 veículos entregues é fruto do Projeto de Fortalecimento da Atenção Básica no Estado do Tocantins, que contou com emenda residual da senadora Kátia Abreu (PMDB). O Projeto visa a cessão de automóvel para 29 municípios com vistas a estruturar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) municipais, para que possam qualificar as ações desenvolvidas nos seus territórios de atuação referentes a atendimentos na zona rural, atendimento domiciliar.

Foram beneficiados os seguintes municípios: Monte Santo do Tocantins, Jaú do Tocantins, Couto Magalhães, Aragominas, Piraquê, Rio Sono, Dois Irmãos do Tocantins, Palmeirante, Goiatins, Monte do Carmo, Santa Rita do Tocantins, Tocantínia, Paranã, Araguacema, Babaçulândia, Pequizeiro, Peixe, Chapada da Natividade, Recursolândia, Barra do Ouro, Sandolândia, Talismã, Bandeirantes do Tocantins, Itapiratins, Rio dos Bois, Juarina, Bernardo Sayão, Tupiratins e Wanderlândia.

No tocante às ambulâncias, 17 no total, foram adquiridas com recursos do Governo do Estado, por meio de emenda parlamentar dos deputados Amélio Cayres (SD), Paulo Mourão (PT) e Toinho Andrade (PSD). As emendas contemplaram as prefeituras de Sampaio, Goiatins, São Miguel do Tocantins, Itaguatins e São Bento do Tocantins, Aurora do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Chapada de Areia, Cristalândia, Dois Irmãos, Lagoa da Confusão, Paranã e Pedro Afonso, Porto Nacional, Xambioá e Guaraí e Porto Nacional, cujo prefeito Joaquim Maia (PV) estava presente no evento e agradeceu o empenho do governo estadual com a saúde no seu município.

Projeto

A ideia foi inspirada no centro de informações do Estado de Goiás, onde técnicos do Tocantins estiveram coletando informações e trocando experiências para conseguir tornar esse projeto uma realidade no Estado.

O Integra Saúde vai possibilitar ainda a realização de webconferências com os 139 municípios, agilidade nos atendimentos, produção de mapa da saúde, planilha de indicadores georreferenciados e fortalecimento e modernização da gestão por governança.