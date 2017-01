Governo anuncia reforma do Hospital Geral de Gurupi

Estimada em R$ 2 milhões, obra tem recursos garantidos por meio do bloco de Atenção à Média e Alta Complexidade

Cumprindo a agenda do governador Marcelo Miranda (PMDB), que foi internado na noite do último domingo (29/1), a vice-governadora Cláudia Lélis (PV) e o subsecretário de Estado da Saúde, Marcus Senna, anunciaram as obras de reforma do Hospital Geral de Gurupi – HRG.

“Vamos fazer uma adequação no pronto socorro porque hoje são atendidos no mesmo espaço, tanto o paciente clínico como o paciente politraumatizado, como as vítimas de acidente de trânsito, por exemplo, e isso não é o ideal. Além de aumentar o número de leitos, a sala de observação será ampliada e a sala de repouso também. Com isso vamos humanizar ainda mais o atendimento oferecido aos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais, que estão nos ajudando com o projeto da reforma. Isso é mais que uma conquista da Saúde, é uma conquista do corpo médico e de todos os profissionais. E tudo isso está sendo feito com o respaldo do governador Marcelo Miranda”, explicou o subsecretário.

O diretor geral do hospital, Ronaldo Messias Lopes, destacou que a adequação do espaço vai possibilitar que seja realizado um maior número de atendimentos, em especial dos pacientes do SUS. “Nós ficamos felizes com a notícia porque somos referência para todas as cidades da região sul. Mensalmente são, em média, 2,8 mil atendimentos somente no pronto socorro do hospital e a melhoria do espaço vai contribuir muito”, destacou.

A vice-governadora Cláudia Lélis reiterou o esforço que o governo do Estado vem empreendendo para o fortalecimento da saúde pública do Tocantins. “Vamos estar unidos para que possamos conseguir ainda mais benefícios para a saúde. As dificuldades dessa área não são exclusivas do Tocantins, este é um problema nacional, mas se unirmos esforços vamos conseguir ajudar nossa população. A mudança que será feita aqui no hospital será uma mudança de espaço, de condições de trabalho e atendimento”, ressaltou.

A deputada Federal Josi Nunes (PMDB), também presente ao evento, aproveitou a ocasião para se colocar à disposição para colaborar. “Nós estamos sempre prontos para ajudar, colaborar e fazer a diferença, inclusive temos emenda de R$ 287 mil para o refeitório do Hospital de Gurupi, e a Secretaria de Saúde já me informou que em breve a obra vai ser licitada e iniciada, o que também vai contribuir para melhorar os atendimentos oferecidos na unidade”, informou a deputada. Também estiveram presentes no HRG prefeito Laurez Moreira (PSB), vereadores e além de outras autoridades municipais.

A obra de reforma e adequação do pronto socorro deve custar R$ 2 milhões, recurso que já está garantido e é oriundo do bloco de Atenção à Média e Alta Complexidade. O investimento tem como objetivo melhorar a estrutura da unidade, pois, com a conclusão da obra do Hospital Geral de Gurupi, o prédio futuramente será utilizado exclusivamente no atendimento materno infantil da região.