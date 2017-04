Governador Marcelo Miranda é internado em SP para tratar de refluxo

Peemedebista foi diagnosticado no início do ano com “Esôfago de Barrett”

O governador Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), foi internado nesta segunda-feira (24), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento médico que tenta combater uma esofagite.

O peemedebista foi diagnosticado no início do ano com “Esôfago de Barrett”, condição causada pelo refluxo gastroesofágico –- o retorno do ácido estomacal para o esôfago.

O médico que acompanha o governador, Dr. Jorge Luiz Mattos Zéve, informou que Miranda realizará, sob sedação, a terceira mucosectomia, procedimento de retirada da mucosa acumulada, realizado por meio de endoscopia digestiva.

Conforme nota à imprensa divulgada na segunda-feira (24/4) pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, a previsão é de que o governador fique internado por dois dias, e após esse período mantenha repouso e permaneça com atividades restritas por algum tempo, especialmente no que diz respeito à alimentação, que deverá ser à base de líquidos.