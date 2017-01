Governador do Tocantins é internado às pressas em Palmas

Após crise de refluxo, Marcelo Miranda precisou passar por procedimento para retirada de alimentos acumulados no esôfago

Na noite de domingo, 29, o governador Marcelo Miranda (PMDB) foi internado no Hospital da Unimed, em Palmas, com sintomas de refluxo. Ele havia passado recentemente por uma cirurgia no esôfago.

O médico gastroenterologista Jorge Luiz de Mattos Zeve diz que Marcelo Miranda foi submetido a uma endoscopia, a fim de fazer a retirada de alimentos que encontravam-se acumulados no esôfago.

Ainda segundo o médico, o procedimento é simples e o quadro do governador não é grave. Marcelo deve ter apenas cuidados com a alimentação nos próximos dias. A agenda do chefe do Executivo deverá ser cumprida pela vice-governador Claudia Lelis.