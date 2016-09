Crescimento de Claudia Lelis entusiasma eleitorado e correlegionários

Candidata prevista cresceu nas intenções de voto e já há um empate técnico entre ela, Amashta e Raul Filho

Dock Jr

A pesquisa encomendada e divulgada pelo Jornal Opção ao Instituto Directa repercutiu de forma positiva no eleitorado da capital tocantinense. A disputa que prometia ser polarizada entre Carlos Amastha (PSB) e Raul Filho (PR) apresentou uma terceira via: Claudia Lelis (PV). A candidata pevista cresceu nas intenções de voto e já há um empate técnico entre os três, considerando a margem de erro de 3,9% da primeira rodada da pesquisa Opção/Directa.

Veja o quadro:

A servidora pública Ana Paula Oliveira comemorou a ascensão: “O crescimento da Claudia é natural, estava demorando demais para acontecer. Claudia é o desejo do palmense por uma nova alternativa para a cidade”.

Já o aposentado Sebastião Machado refletiu ao ser questionado: “A Claudia representa uma nova alternativa para a cidade. Nós não podemos voltar ao passado com o desleixo do Raul com a cidade, como também não podemos deixar as coisas como estão com o Amastha, o coletor de impostos”.

O deputado Wanderlei Barbosa (SD) gravou vídeo para a campanha de Claudia Lelis, onde enaltece o crescimento da candidata, ressaltando que sempre acreditou que ela poderia surpreender e que acredita na vitória final.

A eleição municipal de 2016, em Palmas, está definitivamente em aberto. É impossível neste momento prever quem será o novo inquilino do paço municipal a partir de 2017.