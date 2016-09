Amastha e suas promessas não cumpridas

Dock Junior

A campanha eleitoral em Palmas vai tomando forma e novas promessas vem sendo feitas. O atual prefeito Amastha (PSB) nem cumpriu aquelas que havia feito no pleito anterior, contudo, já prepara nova saraivada de compromissos.

Ele disse na campanha de 2011 que a prefeitura deveria assumir as urgências e emergências médicas e se ganhasse a eleição o faria, no entanto, tudo ainda está a cargo do Hospital Geral de Palmas, sob a responsabilidade do governo estadual.

E mais: Amastha prometeu investir dinheiro da prefeitura na construção de um Hospital Universitário, todavia, três anos e meio se passaram e nada. Por mais irônico que possa parecer, o atual gestor disse, à época, “minha proposta para a saúde é essa: fazer a saúde funcionar. Vou ser o gerente da saúde em Palmas”.

