Amastha anuncia recriação da Subprefeitura da Região Sul

Prefeito de Palmas disse, em coletiva de imprensa, que o órgão administrativo terá orçamento e servidores próprios e realizará obras

Nesta terça-feira (24/1), em entrevista coletiva, o prefeito Carlos Amastha (PSB) falou sobre a nova estrutura administrativa municipal. “Depois de quatro anos estamos implantado uma nova estrutura e retomando alguns serviços, de acordo com as necessidades da cidade e que achamos que podem melhorar no atendimento prestado à população”, destacou.

O gestor anunciou a recriação da Subprefeitura da Região Sul, um sonho acalentado desde 2013, quando foi criada pela primeira vez. Ele relembrou que antes que terminasse o ano de 2013, o projeto da subprefeitura foi adiado e na oportunidade foi decidido que a mesma voltaria a funcionar após a implantação do Resolve Palmas na área central da capital.

Amastha destacou que para o funcionamento da pasta, a subprefeitura estará toda estruturada, com orçamento, licitação e obras, além disto, servidores serão realocados para o órgão.

Outra importante mudança na estrutura e pontuada por Amastha foi a criação da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas, que irá fiscalizar e controlar os serviços públicos concedidos. “Quando alguém reclama do aumento da conta de água e luz, por exemplo, nada podemos fazer, pois não temos este controle, mas com a aprovação do projeto na semana que vem, na Câmara, poderemos fazer isto”, enfatizou.

O prefeito explicou que outras mudanças ainda vão acontecer gradualmente, além de adequações pequenas. Questionado durante a entrevista sobre quem assumirá as novas pastas, ele revelou que a previsão do anúncio dos novos nomes é para o próximo dia 2 de fevereiro.