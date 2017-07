Principais problemas de Goiânia continuam, diz Francisco Júnior

Adversário de Iris Rezende no primeiro turno da eleição passada, deputado do PSD constata falta de ousadia na administração do peemedebista, principalmente nas áreas de mobilidade e saúde

Na sexta-feira, 7, o prefeito Iris Re­zende abriu o terceiro mutirão da sua atual gestão, em estrutura montada no Parque Mu­nicipal Campininha das Flores, no Bairro de Campinas, aproveitando o aniversário do setor. Mutirão é uma forma de levar ações e serviços para a população, o que é útil, mas é também um recurso antiquado e ultrapassado num contexto de modernidade.

A cidade precisa de soluções estruturadas, principalmente em questões cruciais como mobilidade urbana, saúde e educação. Mas soluções estruturadas, em consonância com o moderno ferramental tecnológico, é o que não se vê na gestão de Iris Rezende. Mais que isso, a administração do decano peemedebista está “patinando” na falta de resolutividade.

A constatação é do deputado estadual Francisco Júnior, do PSD, um dos adversários de Iris Rezende na eleição do ano passado. Francisco não passou para o segundo turno, mas seu plano de governo alcançou grande repercussão, numa evidência concreta de que suas propostas estavam ganhando aceitação por parte dos eleitores. O pessedista, que figurava na maior parte das pesquisas em quinto lugar, cresceu e chegou a superar a candidata do PT, Adriana Accorsi, apoiada pelo então prefeito Paulo Garcia, e que teve a máquina da Prefeitura ao seu dispor.

Francisco Júnior faz uma avaliação crítica, mas realista, da gestão de Iris Rezende. Lembra que, na campanha, o peemedebista se compromissou com várias ações que agora não estão sendo realizadas. Ele destaca especialmente duas áreas, a saúde e transporte/trânsito, em que a situação continua como antes. “Aliás, o que vemos nessas áreas são problemas.”

Francisco avalia que o prefeito deve estar tentando: “A gente vê na imprensa uma ou outra notícia, mas não percebemos ainda o resultado de melhoria dos serviços para a população. Na verdade, a administração de Goiânia está patinando”, avalia o deputado.

Ele lembra que essas áreas que já estavam mapeadas como problemáticas na campanha. Diante dessa constatação, cabe a pergunta: O que Francisco Júnior estaria fazendo de diferente de Iris se tivesse sido eleito?

“Dentro do nosso plano de governo tínhamos ações previstas nessas áreas. Na mobilidade, tínhamos um programa de investimento. Eu defendo que parte do transporte público seja subsidiado, financiado pelo carro. É preciso fazer a gestão do estacionamento, a gestão do carro na cidade. É preciso uma definição clara da aplicação dos recursos provenientes das multas na educação do trânsito, mas também no financiamento da mobilidade, dos investimentos necessários”, diz o parlamentar.

Ao mesmo tempo – afirma o deputado — é necessário rever a aplicação dos contratos do transporte. “Vê-se na imprensa, constantemente, que as empresas não estão cumprindo o contratado. É preciso verificar como está o cumprimento dos contratos, a manutenção dos terminais, a qualidade, o conforto, a segurança. E daí é preciso investir nisso, para causar impacto direto na mobilidade.”

Falta estímulo à bicileta

O deputado faz algumas perguntas diretamente relacionadas à questão: Cadê o estímulo ao transporte compartilhado? Cadê o investimento em modais alternativos? Onde o estímulo mais inteligente no uso da bicicleta, para que ela substitua pelo menos um trecho do ônibus? O cadê o estímulo ao uso da bicicleta na periferia e não só no centro da cidade?

Segundo o parlamentar, Iris Rezende deveria fazer uma revisão do consórcio intermunicipal de transporte, das linhas, das demandas. “Falta pesquisa do uso das linhas, para mapear a questão de origem e destino, o que pode racionalizar o sistema. Essas coisas, eu não sei se está acontecendo, não vi divulgação. Mas isso fazia parte do nosso plano de governo.”

Francisco Júnior discorre também sobre o outro nó administrativo, a saúde. Lembra que tinha o projeto Mais, que preconizava mais rapidez e mais qualidade no atendimento. O sentido, explica, era otimizar os recursos, investindo em central de exames, racionalizando a carga horária dos médicos.

O plano do PSD era fazer uma integração da saúde com a mobilidade para facilitar o acesso, entre outras ações, para acabar com as filas. Mais transparência na divulgação das vagas – e até há um projeto na Assembleia nesse sentido.

“Prevíamos um investimento significativo no primeiro biênio em saúde, para causar impacto mesmo no setor. Entendemos que isso é necessário, inclusive com parcerias com a saúde privada, para diminuir as filas. São alguns exemplos. E o fato é que não vejo nada disso na gestão atual. Lamentavelmente, a saúde continua tão deficiente quanto antes”, diz o deputado.

Tem de sair da redoma

Com mandatos de deputado estadual e federal no currículo, o engenheiro Luiz Bittencourt (PTB), político que já disputou a Prefeitura de Goiânia e que tem um profundo conhecimento da cidade, também é crítico da gestão de Iris Rezende. Ele diz que, em resumo, Iris teria de melhorar a cidade já no primeiro dia de gestão, o que não fez nestes seis meses de governo. “A verdade é essa. Não vale a desculpa de que pegou a cidade em situação financeira difícil, e que foi eleito para administrar por quatro anos e ainda só tem seis meses. Isso é um chavão.”

Segundo Bittencourt, o prefeito tem de “sair da redoma”. Iris ganhou e se isolou, afirma, nem tem líder na Câmara, não conversa com os vereadores. “Ele tem de sair da redoma e resolver os problemas, ter humildade para ouvir as pessoas na busca de soluções, ouvir o que as pessoas estão falando.”

O ex-deputado não tem dúvida em dizer que a cidade está um caos no trânsito. A crítica se estende também à saúde, que “está ruim demais”. Igualmente complicado, diz, é a área da educação das crianças. “Os professores e servidores da educação estão defasados. E há muita burocracia, muitos impostos. Iris tem de cumprir os compromissos de campanha, fazer o que disse que iria fazer.”

Segundo Luiz Bittencourt, o peemedebista não cumpriu nada do que prometeu. “E ele poderia ter tomado uma série de medidas já no primeiro dia de mandato. Modelo de gestão hoje tem de ser dinâmico, ágil. E Iris Rezende não está atento a isso. Ele não percebeu que tem de fazer as coisas acontecerem. Como não está fazendo, a cidade continua no caos. Infelizmente, essa é a nossa realidade.” l