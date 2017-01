Veja cena do filme que causou vômitos e desmaios no Festival de Toronto

“Raw”, filme da jovem e premiada diretora francesa Julia Ducournau, causou uma polêmica danada no Festival de Toronto no fim do ano passado, quando alguns espectadores desmaiaram e vomitaram durante a exibição do longa.

O filme conta a história de uma caloura vegetariana que, após ser obrigada a comer carne crua (aparentemente rim de coelho) em um trote, passa a ter transtornos e uma vontade crescente de consumir carne crua, até tornar-se canibal.

Uma cena que mostra o início do trote universitário que causa a reviravolta na vida da protagonista foi divulgada recentemente. Veja: