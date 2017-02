Um soneto de H.P. Lovecraft para Edgar Allan Poe

Não é tão simples traduzir um soneto de treze versos! Sobretudo se escrito por alguém como H. P. Lovecraft e dedicado a ninguém menos que Edgar Allan Poe

Pedro Mohallem

Especial para o Jornal Opção

Edgar Allan Poe (1809 – 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial… para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um “NEVERMORE” bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens — a mais famosa, talvez, Le tombeau d’Edgar Poe, de Mallarmé:

Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change,

Le Poète suscite avec un glaive nu

Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu

Que la mort triomphait dans cette voix étrange !

Eux, comme un vil sursaut d’hydre oyant jadis l’ange

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,

Proclamèrent très haut le sortilège bu

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.

Du sol et de la nue hostiles, ô grief!

Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief

Dont la tombe de Poe éblouissante s’orne

Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur

Que ce granit du moins montre à jamais sa borne

Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.

na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:

Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,

O Poeta suscita com o gládio erguido

Seu século espantado por não ter sabido

Que nessa estranha voz a morte se insurgia!

Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia

Um sentido mais puro às palavras da tribo,

Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-

Ído à onda sem honra de uma negra orgia.

Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo –

A idéia sob – não esculpir baixo-relevo

Que ao túmulo de Poe luminescente indique,

Calmo bloco caído de um desastre obscuro,

Que este granito ao menos seja eterno dique

Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.

Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 – 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado “Nevermore” do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como “Nunca Mais”), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia…), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso…

Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.

Sem mais delongas…

***

IN A SEQUESTER’D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK’D

Eternal brood the shadows on this ground,

Dreaming of centuries that have gone before;

Great elms rise solemnly by slab and mound,

Arch’d high above a hidden world of yore.

Round all the scene a light of memory plays,

And dead leaves whisper of departed days,

Longing for sights and sounds that are no more.

Lonely and sad, a spectre glides along

Aisles where of old his living footsteps fell;

No common glance discerns him, tho’ his song

Peals down thro’ time with a mysterious spell:

Only the few who sorcery’s secret know

Espy amidst these tombs the shade of Poe.

EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA

Eterno é o cismar das sombras no terreiro,

Devaneando o outrora em séculos atrás;

Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,

Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.

Rodeando a cena, atua o lume da memória,

As folhas secas, num cicio, contam a história

Levadas por visões e sons de nunca mais.

Lastimoso e só, um espectro adeja sobre

Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;

Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre

P’lo tempo sua canção com um verso misterioso:

Os poucos a quem tal feitiço se mostrou

Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.

(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )

Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)