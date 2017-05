Três traduções de Spanische Tänzerin, de Rainer Maria Rilke

A Terça Poética de hoje traz ao público três traduções, feitas por tradutores já consagrados pela crítica, no Brasil, do célebre poema Spanische Tänzerin, de Rainer Maria Rilke (1875-1926), um dos maiores poetas de língua alemã. Os tradutores em questão são: José Paulo Paes, Augusto de Campos e Geir Campos.

Quem se arrisca (aqueles que entendem do riscado) a dizer qual delas é a mais fiel ao original, qual a mais fluida?

Enfim, apreciem!

Spanische Tänzerin

Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,

eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten

zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis

naher Beschauer hastig, hell und heiß

ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.

Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.



Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar

und dreht auf einmal mit gewagter Kunst

ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,

aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,

die nackten Arme wach und klappernd strecken.

Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,

nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab

sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde

und schaut: da liegt es rasend auf der Erde

und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.

Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen

grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht

und stampft es aus mit kleinen Füßen.

Rainer Maria Rilke, Jun. 1906, Paris

TRADUÇÕES

Bailarina Espanhola

Como um palito de fósforo na mão, alvar

antes de, aceso, estender suas línguas ardentes

para todos os lados – a dança circular

de junto do espectador começa a alargar

seus círculos, clara, célere e cálida sempre.

E eis que de súbito se faz chama a dança inteira.

Com o olhar, a bailarina inflama a cabeleira

e, com a arte ousada, de um só golpe distende o

seu vestido todo num rodopiar de incêndio

do qual, serpentes, em desnudez e susto vão

surgir os braços despertos, num bater de mãos.

Depois, como se fosse pouco, ela junta o fogo

e o atira para longe, num gesto de arrogo,

repentino, imperioso, e contempla, enlevada,

ele estorcer-se no chão, sempre, sem perder nada

da sua fúria, numa recusa de apagar-se.

Triunfante e segura, com um sorriso amável,

ela saúda então, ergue o rosto e sem disfarce

o esmaga com seus pezinhos implacáveis.

(Tradução: José Paulo Paes)

Dançarina Espanhola

Como um fósforo a arder antes que cresça

a flama, distendendo em raios brancos

suas línguas de luz, assim começa

e se alastra ao redor, ágil e ardente,

a dança em arco aos trêmulos arrancos.

E logo ela é só flama, inteiramente.

Com um olhar põe fogo nos cabelos

e com a arte sutil dos tornozelos

incendeia também os seus vestidos

de onde, serpentes doidas, a rompê-los,

saltam os braços nus com estalidos.

Então, como se fosse um feixe aceso,

colhe o fogo num gesto de desprezo,

atira-o bruscamente no tablado

e o contempla. Ei-lo ao rés do chão, irado,

a sustentar ainda a chama viva.

Mas ela, do alto, num leve sorriso

de saudação, erguendo a fronte altiva,

pisa-o com seu pequeno pé preciso.

(Tradução: Augusto de Campos)

Dançarina Espanhola



Tal como um fósforo na mão descansa

antes de bruscamente arrebentar

na chama que em redor mil línguas lança –

dentro do anel de olhos começa a dança

ardente, num crescendo circular.

E de repente é tudo apenas chama.

No olhar aceso ela o cabelo inflama,

e faz girar com arte a roupa inteira

ao calor dessa esplêndida fogueira

de onde seus braços, chacoalhando anéis,

saltam nus como doidas cascavéis.

Quando escasseia o fogo em torno, então

ela o agarra inteiro e o joga ao chão

num violento gesto de desdém,

e altiva o fita: furioso e sem

render-se embora, sempre flamejando.

E ela, com doce riso triunfal,

ergue a fronte num cumprimento: e é quando

o esmaga entre os pés ágeis, afinal.

(Tradução: Geir Campos)