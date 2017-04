Quadros Provincianos – Poemas urbanos de Wagner Schadeck (Segunda Parte)

Inspirado nos “Quadros Parisienses”, de Charles Baudelaire, poeta curitibano traz à tona a experiência íntima do indivíduo marcado pela transitoriedade temporal e outros temas associados

MADHOUSE

Chegaram flores, cartas e lembranças,

mas ele não estava. Um rato apenas

viu que baldaram tantas esperanças

naquele ato ensaiado em várias cenas.

Os monitores, sem seus eletrodos,

piscavam, emitindo agudo alarma.

Cápsulas, comprimidos, esses todos

não seriam mortíferos como arma?

Mesmo assim, essas drogas aguardavam,

qual num doceiro onde adormecem balas,

bocas sem dentes que tanto as mascavam,

para depois ao chão regurgitá-las.

Tudo repousa. Enquanto tristes, sós,

os outros doentes sentem-se perplexos

na despedida. Há nas gargantas nós

a lhes emaranhar gritos complexos.

Ele partiu! Não mais olhar da esquina

no admirado céu sujar o sol.

Da janela levou uma cortina

em seu pescoço como um cachecol.

E não bastasse viver sem apriscos,

Resta seu o corpo pendurado e pasmo.

Mas nos seus olhos cerrados há ciscos

e a língua arreganhada de sarcasmo.

BUREAU

Deixaste tua papelada

acumular. E são folhas

que com tuas vistas zarolhas

lês não entendendo nada.

São jornais de ontem; são resmas

e guardanapos bem sujos,

nos quais dançam caramujos,

babando com suas lesmas.

Lá estão bulas de remédios,

provas com muitas rasuras,

alguns planos de aventuras

junto a projetos de prédios.

Lá estão em folhas puídas

dois testes de gravidez.

Mas quem sabe se os bebês

tiveram sorte em suas vidas?

A noite esvazia a praça.

larga as botinas, faceiro,

e arruma o teu travesseiro

com a garrafa de cachaça,

pois termina mais um ato.

Com mão rápida desata

em teu pescoço a gravata

de cadarço de sapato.

A cidade vela. E o céu

risca seus fósforos. Medras

num bocejo. Como as pedras,

és peso sobre o papel.

A UM MENDIGO

Dormes. E outros já não dormem.

Tens jornais como agasalho.

Embora curto, ébrio ou falho,

o sono é o cobertor do homem.

EPIFANIA

Há no culto fiéis de olhos fechados

que na esperança por mais um milagre

recebem todos juntos bênçãos, brados,

espargidos à esponja com vinagre.

Mãos na cabeça, seus braços para o alto,

com súbita aparência de um assalto.

NOSFERATU

A chuva espanta os pássaros. As gentes

Infestam como ratos a bodega.

Requestam tragos. A atendente esfrega

os canecos. Um pulha cerra os dentes

na coxa escaveirada. A poeira encarde

vidros de estufa e fétidas compotas.

Servindo, a garçonete raspa as botas

contra o reboco. Mas por toda a tarde

um homem numa mesa espia os preços

da tabela. Nos números impressos

Preme os olhos. A quem murmura prece?

Quanto mais bebe mais se afoga em mágoa.

Pendurado em seu braço, enxugando a água

das asas, há um morcego que adormece.

HORA MARCADA

Preso ao tempo burocrata,

amarras outra gravata

no pescoço. E feito o laço,

empreendeste o último passo.

Na abrupta queda, suspenso,

eis que oscila o corpo imenso

e impreciso que recorda

um pêndulo preso à corda.

E este trabalho sem pausa

quem sabe fosse por causa

dos objetivos que obsedas.

É que o labor a que te alças

pôs no bolso de tuas calças

cerca de trinta e três moedas.



Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de “A peregrinação de Childe Harold”, de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de “Odes”, de John Keats.