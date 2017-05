Projeto “Arte no HGG” apresenta mostra de aquarela sobre o Cerrado

Vernissage será realizado na terça-feira (23/5), no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) da unidade de saúde

Fernando Simon, Milena Ribeiro e Vinícius Yano se unem na exposição com aquarela. Hospital também exibirá paralelamente a exposição individual de ilustrações “Emília e a Imaginação”. Vernissage acontece na terça-feira, dia 23 de maio

Uma das técnicas mais antigas e populares do mundo, a aquarela é tema da próxima exposição do Hospital Alberto Rassi (HGG). “Natureza e Paisagens Urbanas”, dos artistas Fernando Simon, Milena Ribeiro e Vinícius Yano, será exibida junto com a mostra “Emília e a Imaginação”, com ilustrações de Emília Simon. O vernissage será realizado na terça-feira (23/5), no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) da unidade de saúde.

As obras refletem de forma delicada elementos da fauna e a flora do Cerrado, além de registrar as paisagens urbanas, que apesar de mais duras, se tornam poéticas após a atuação dos pinceis dos aquarelistas, que se dispuseram a participar voluntariamente. Já a mostra com Emília Simon transmite de forma bem humorada personagens lúdicos e cheios de expressão.

O projeto “Arte no HGG” nasceu da ideia de promover a inclusão cultural de pacientes, acompanhantes e colaboradores, e também de usar a arte como terapia alternativa para usuários do SUS que fazem tratamento no hospital, contemplando a política de Humanização da unidade. De forma voluntária, artistas expõem seus acervos nos corredores que deixam o hospital mais alegre e interessante.

Esta é a 13ª exposição recebida na primeira unidade pública do Centro-Oeste a ser acreditada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).