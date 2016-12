Playlist Opção de Fim de Ano

Nos derradeiros dias de dezembro, muitos se alembram dos feitos do ano, das tentativas falhas, do que há de ser realizado no porvir. São reflexões, lembranças, novos planos traçados. E, nada melhor, dentre as muitas listas de livros, álbuns e filmes, a seleção (nem que seja de uma apenas) da música que mais marcou quem quer que seja nos últimos 12 meses. Não específicas de 2016, muito pelo contrário, são livres, vai ver por ser assim que a vida acontece. Ficam então as canções que mais marcaram cada um da equipe do Jornal Opção, que reuniu em playlists e mais playlists as músicas da semana; só que, desta vez, a do ano de 2016, que vira a folhinha para muitos plays que hão de vir em 2017. Um bom ano, leitores (ou ouvintes).

Adriana Calcanhotto – Esquadros



Beyoncé – All Night



Beyoncé – Formation



Chico Buarque – Apesar de Você



Gnarls Barkley – Crazy



J. Cole – No Role Modelz



Naiara Azevedo feat. Maiara e Maraisa – 50 Reais



O Terno – Não Espero Mais



Queen & David Bowie – Under Pressure