Já há alguns meses o Opção Cultural divulga a Playlist Opção, que reúne as canções mais escutadas pela equipe do jornal durante a semana. E tem muito som bom nesta edição. Bora dar play?

4 Non Blondes – What’s Up



Bruce Springsteen – You Never Can Tell



Diesel – Burn My Hand



Green Day – American Idiot



Kings Of Leon – Find Me



Lemony Snicket – That’s Not How the Story Goes



Nick Carter – Do I Have To Cry For You



Elton John & Axl Rose – Bohemian Rhapsody



The Chainsmokers – Paris