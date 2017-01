O primeiro final de semana do ano começa acompanhado do bom som da Playlist Opção, que reúne as canções mais escutadas pela nossa equipe. Bora dar play?

Ed Sheeran – Shape Of You



Madame Saatan – Devorados



MC Beijinho – Me Libera Nega



Megadeth – Hangar 18



Metallica – Fade to Black



Sia – Move Your Body



Simone & Simaria – Loka ft. Anitta



The Beatles – Revolution



Thin Lizzy – Cowboy Song