Piri Bier 2017 terá extensa programação e mais de 200 rótulos de cervejas artesanais

Festival será realizado entre os dias 20 e 23 de abril, durante feriado de Tiradentes, em Pirenópolis. Arnaldo Antunes é destaque musical

O feriado do Dia de Tiradentes em Pirenópolis (a 120 quilômetros de Goiânia) será palco do maior festival de cervejas artesanais do Centro-Oeste brasileiro, o Piri Bier.

A 5ª edição do evento será realizada entre os dias 20 e 23 de abril e tem como premissa disseminar a cultura cervejeira artesanal e os inúmeros rótulos produzidos no Brasil, com ênfase para a produção regional que leva ingredientes do cerrado brasileiro em sua composição. Dos selecionados, 10% são daqui.

Segundo o idealizador do Piri Bier, Ricardo Trick, a cada ano o festival tem crescido em número de participantes e de cervejarias interessadas em marcar presença. “Temos cervejarias que aguardam o evento para fazerem seus lançamentos. E somos criteriosos em nossa seleção, buscamos o que há de melhor em nível nacional”, contou.

O Piri Bier 2017 contará com mais de 200 rótulos de cervejas artesanais, apresentadas por mais de 20 expositores entre cervejarias e distribuidoras. Este ano, a praça de eventos — onde é realizada a maior parte da programação — será montada no tradicional Cavalhódromo (arena voltada à tradicional festa goiana das Cavalhadas) com mais de 4 mil metros quadrados de área expositiva.

Além disso, sommeliers, mestres cervejeiros e degustadores profissionais de renome nacional marcam presença nos quatro dias de evento, comandando palestras gratuitas abertas à comunidade em geral, degustações harmonizadas feitas em parceria com os principais restaurantes da cidade e brassagens coletivas.

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) vai montar um verdadeiro laboratório da cerveja dentro do festival, onde serão produzidas ao vivo, exemplares da bebida, sob a condução dos mestres cervejeiros presentes, alunos de gastronomia da instituição e o público em geral.

Palestras e concurso

Foram escalados profissionais como Carlo Lapolli, Raimundo Padilha, Carolina Oda, entre outros para conduzir palestras gratuitas e degustacões harmonizadas nos principais restaurantes da cidade.

O Piri Bier permite que o apreciador da bebida tome uma cerveja conversando diretamente com os mestres cervejeiros das microcervejarias participantes, que fazem questão de marcar presença durante todo o evento.

Este ano, o festival lança a primeira Copa Piri Bier de cervejas caseiras. O concurso vai selecionar a melhor receita de cerveja caseira para ser produzida em larga escala e ser transformada na cerveja oficial do próximo festival. Além disso, a Agrária, maior maltaria do Brasil, vai distribuir R$ 2 mil em produtos às melhores iniciativas. Os destaques da Copa serão revelados durante o festival.

Atrações

De sexta a domingo, o festival contará com apresentações de bandas ao vivo, com destaque para o show do cantor Arnaldo Antunes, que apresenta a turnê “A Casa é Sua” no encerramento do Piri Bier, no domingo (23).

Além das atrações musicais, haverá tiro ao alvo e arco e flecha. Uma arena será montada para receber lutas de muay thai, promovidas por lutadores profissionais. Dois combates por noite, após o show, para encerrar a programação.

Além disso, as crianças contarão com um espaço kids elaborado especialmente para recebê-las até as 20 horas, com monitores e diversas atrações como vídeo game, jogos em geral e guloseimas.

Serviço

Piri Bier 2017

Local: Cavalhódromo de Pirenópolis

Data: de 20 a 23 de abril

Ingresso: R$30 (por dia)

Horários:

Quinta-feira (20 de abril): das 17 às 3 horas

Sexta e sábado (21 e 22 de abril): das 14 às 3 horas

Domingo (23 de abril): das 11 às 20 horas

Informações pelo Facebook do evento