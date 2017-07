Os 10 melhores poemas de Bruno Tolentino

Morto há dez anos, Bruno Tolentino deixou uma obra poética incontestavelmente sólida e importante, que pode ser apreciada em poemas como “O Anjo Anunciador”, “O Pavão”, “O Morto Habituado”, “Noturno” e muitos outros

Na última terça-feira, 27, a morte de Bruno Tolentino completou uma década. A fim de alimentar um pouco da chama da obra do grande poeta carioca, solicitei ao crítico Jessé de Almeida Primo (que, junto a Juliana P. Perez, fez os comentários e notas à edição especial de “As Horas de Katharina” [Record, 2010]) que fizesse uma lista dos 10 melhores poemas de Bruno. Ou, melhor dizendo: dos 10 poemas mais importantes e emblemáticos, que expusessem, sobretudo àqueles que ainda não são familiarizados com o autor de “O mundo como ideia”, a dicção e o universo poético tolentiniano. Jessé, muito gentilmente, me forneceu a lista que reproduzo abaixo.

Apreciem!



***

O MORTO HABITUADO

Não são leves os laços

do absurdo exercício:

o homem lado a lado

com seu laçado ritmo.

muito menos cumprido

do que dependurado,

plataforma do umbigo

ao pescoço do hábito.

Mas ao engravatado

qual o conforto vindo

provar que o inimigo

não inventou o laço?

Por outro lado, fausto

do que secreto visgo

se o absurdo do ato

costuma ser tranquilo?

Discreto e convencido,

como não dar o laço,

rebento do risível

com o bem comportado?

Conhecer o ridículo

quando se chama exato,

isento de impossível

e impossibilitado?

Demasiado antigo,

já não é bem um trato:

vertical compromisso,

enforca-se o enforcado.

NOTURNO

Não sou o que te quer. Sou o que desce

a ti, veia por veia, e se derrama

à cata de si mesmo e do que é chama

e em cinza se reúne e se arrefece.

Anoitece contigo. E me anoitece

o lume do que é findo e me reclama.

Abro as mãos no obscuro, toco a trama

que lacuna a lacuna amor se tece.

Repousa em ti o espanto que em mim dói,

noturno. E te revolvo. E estás pousada,

pomba de pura sombra que me rói.

E mordo o teu silêncio corrosivo,

chupo o que flui, amor, sei que estou vivo

e sou teu salto em mim suspenso em nada.

AO DIVINO ASSASSINO

Uma litania ante o Sagrado Coração

concebida em Paray-le-Maulnier, tempos

depois do acidente fatal de Anecy Rocha Senhor, Senhor, o Teu anjo terrível

é sempre assim? Não tens um refratário

à hora do massacre – um mais sensível que atrasasse o relógio, o calendário?

Ao que parece a todos tanto faz

por quem o sino dói no campanário. Começa a amanhecer e uma vez mais

rebelo-me, mas sei que a minha vida

não tem como ou por que voltar atrás. Aceito que a mais dura despedida

é bem mais que metáfora do nada

a que se inclina o chão; que uma ferida e a papoula sangrenta da alvorada

pertencem ao mundo sobrenatural

tanto quanto uma lágrima enxugada à beira de um caixão. Mas afinal,

Senhor, amas ou não a humanidade?

Não fui ao escandaloso funeral e imaginá-la em Tua eternidade

dói demais! Vou passar mais este teste,

sim, mas protesto contra a insanidade com que arrancas à muque o que nos deste!

Tu sabes que a soberba da família

era maior que a dela e eu tinha a peste – pai e mãe apartavam-me da filha

e o irmãozão nem falar… E hoje, coitados,

como hão de estar? Aqui é a maravilha, as genuflexões… Os potentados

e os humildes, a nata da esperança,

todos chegam por cá meio esfolados, sangrando como a luz. Não só da França,

toda a Europa rasteja até aqui

esfolando os joelhos, não se cansa de ensangüentar-se até chegar a Ti

e ao menos a um pixote do Além Tejo

restituíste a vista; eu quando o vi solucei – mas que o cego e o paraplégico

saiam aos pinotes, que o Teu coração

se escancare e esparrame um privilégio aqui e outro acolá na multidão,

só me faz perguntar: E ela? E ela…?

Não consigo entender que a um aleijão concedas tanto enquanto a uma camélia

Tu deixas despencar… Por que, Senhor?

Olho tudo do vão de uma janela, mas vejo a porta de um elevador

escancarar-se sobre um outro vão,

um vão sem chão… E a seja lá quem for aqui absurdamente dás a mão!

Me pões trêmulo, gago, estupefato,

pasmo, Senhor – mas consolado não. A mesma mão que fez gato e sapato

da minha doce Musa, cura e guia,

cancela as entrelinhas do contrato, Dominus dixit… Mas quem merecia

mais do que uma açucena matinal

um manso desfolhar-se ao fim do dia, quem mais do que uma flor, Senhor? Igual

nunca viram os mais alvos crisantemos,

tinha direito a um fim mais natural, à morte numa cama, em casa ao menos…

Mas não – tinha que ser total o escândalo!

Por que, se nem nos circos mais extremos Teus mártires andaram despencando

sobre os leões, se nem o lixo cai

de oito andares aos trancos, Santo Vândalo?! Não vim denunciar o Filho ao Pai

ou o Pai ao Filho, não vim dar razão

aos que recusam e usam cada ai contra a humildade; vim porque a Paixão

me chamou pelo nome e a alma obedece

e aceita suar sangue – como não? Mas não sei mais unir o rogo à prece

do que a elegia ao hino de louvor,

não sei amar-Te assim… Caso o soubesse teria que ficar aqui, Senhor,

aqui, arrebentando-me os joelhos,

esfolando-me todo ante um amor que vai tornando sempre mais vermelhos,

mais duros os degraus do Teu altar.

Tu, que tudo consertas, dos artelhos que desentortas e repões a andar

até às pupilas mortas de um garoto,

do cachoupinho que me fez chorar; Tu, que a este lhe dás a flor no broto

e àquele o lírio pútrido do pus;

Tu, que passas por um de quatro e a um outro pegas no colo e entregas a Jesus;

Tu que fazes jorrar da rocha fria;

Tu que metaforizas Tua luz ao ponto de fazer de uma agonia

um puro horror ou a morna mansuetude –

que hás de fazer, Senhor, comigo um dia? Quando eu agonizar, boiar no açude

das lágrimas sem fundo… Quando a fonte

cessar de soluçar e uma altitude imerecida me enxugar a fronte…

Como há de ser, Senhor? Oxalá queiras

que a mim me embale a barca de Caronte como o fazia a velha Cantareira,

o azul da travessia… A Irrecorrível

arrasta a cada um de uma maneira e a quem quer que se abeire ao invisível

recordas a promessa: aquele a escuta

e este a recusa porque a dor é horrível, mas, se a todos a última permuta

terá sempre o sabor da anulação,

o travo lacrimoso da cicuta, a ela Tu negaste o próprio chão,

deixaste-a abrir a porta sem querer!

Nunca falou na morte, e com razão, intuía, quem sabe, o que ia ver…

Sentença Tua? Em nome da promessa

não há negar Teu duro amanhecer – mas quando arrancas mais uma cabeça

como saber que és Tu, que não mentia

O que ressuscitou? Talvez na pressa, no pânico de Pedro, eu negue um dia

e trate de escapar, mas hoje não;

hoje sofro com fé e, sem poesia, metrifico uma dor sem solução,

mas não vim negar nada! Faz efeito

essa dor: faz sangrar, mas faz questão de defender-me como um parapeito

contra a queda e a revolta… Um Botticelli

despedaçou-se todo, mas que jeito, se por Lear enforcam uma Cordélia

e encarceram a Ariel por Calibã…?

Alvorece, a manhã beata velha enfia agulhas no Teu céu de lã,

tricoteia Paray-le-Maulnier *

e eu penso: ela morreu… Hoje, amanhã, enquanto Te aprouver e até que dê

a palma ao prego e o último verso à traça,

vai doer – mas Amém! Não há por que amar a morte, mas que venha a Taça,

aceito suar sangue até ao final,

como não… Tudo dói, menos a graça, mata, Senhor, que a morte não faz mal! Da Festa do Sagrado Coração em Julho de 1979 até aos

26 de Outubro de 1997.

EM FRONTISPÍCIO

“Eu vos compensarei pelos anos que o gafanhoto comeu…”

(Joel, 2: 25)

O Senhor prometera nos compensar os anos

que a legião dos gafanhotos devorara,

meu coração, mas a promessa era tão rara

que achei mais natural vê-Lo mudar de planos

que afinal ocupar-Se de assuntos tão mundanos.

Assombra-me, portanto, ver uma luz tão clara

fecundar-me as cantigas, coração meu — repara

como crescem espigas entre escombros humanos…

Naturalmente, quem sou eu para que Deus

cumprisse em minha vida promessa tão perfeita,

e no entanto hei-Lo arando, limpando os olhos meus,

fazendo-os ver que, no trigal em que se deita

a luz dourada e musical, se algo perdeu-se

foi como o grão — entre a seara e a colheita.

O ANJO ANUNCIADOR

— Ouve, Maria, a nossa

(não, não te assustes!) é uma luminosa

tarefa: retecer

o pequeno clarão que abandonaram,

o lume que anda oculto pela treva!

Porque irás conceber!

Porque a mão, desejosa

e tosca, que O tentara

reter, ainda que leve,

desfez-se ao toque, assim como uma vez

tocado o sopro se desfaz a avara,

a dura contração do peito ansiado…

Mas a haste, o jasmim despetalado,

é tudo o que ainda resta

dos canteiros do céu aqui na terra,

que um seco vento cresta

e uma longa agonia dilacera.

No entanto a morte há de morrer se tu quiseres,

ó gota concebida

bendita entre as mulheres

para que houvesse vida

outra vez, e nascesse desse fundo

obscuro do mundo,

o ninho incompreensível do teu ventre.

Não, não toques ainda

nem a fímbria do manto nem o centro

do mistério que anima a tua túnica:

aguarda, ó muito séria, a ave mansa

e recebe em teu corpo de criança

a Verônica única,

a enxurrada de pétalas te abrindo.

Em tumulto reunidas,

as cores da perdida Primavera

vão retornar, virão

numa enchente de asas, aluvião,

púrpura, sempre-viva, nascitura

estranheza do amor da criatura,

constelação descendo ao rosto teu:

é Ele, é O que reúne o coração

e o grande anel da esfera,

o fogo, a língua ardendo, o incêndio vivo,

a coluna de luz, o capitel que se perdeu…

Que eu

venho anunciar apenas a um esquivo,

humílimo veludo, a frágil chama

que há de crescer em ti, que hás de ser cama

ao parto do Perfeito, e hás de ser cântaro

e fonte e ânfora e água,

hás de ser lago

em que as sombras se afogam, que naufragam

no imenso, ó jovem branca como um lenço;

hás de conter a lágrima

do Infinito, o Seu vulto

e os tumultos da luz na travessia

entre a dádiva, a perda e a renúncia:

quando de um certo dia

cheio de luz amarga

em que serás enfim a sombra esguia

que O deu à luz e que O assistiu morrer…

Atravessa, ó Maria,

os abismos do ser,

ouve este estranho anúncio

e deixa-te invadir para colher,

mais fundo que a razão

e o corpo, o sopro cálido, o prenúncio

da mais viva alegria:

entreabre-te ao clarão

da visita suave,

mas terrível, terrível, deixa a ave

do imenso sacrifício te ofender.

Ó pétala intocada,

hás de sofrer

intensa madrugada

e num lago de luz como afogada

hás de durar suspensa

entre a graça imortal e a dor imensa.

Mas canta, canta agora

como a fonte borbulha, como a agulha

atravessa o bordado,

canta como essa luz pousa ao teu lado

e te penetra e tece a nova aurora,

a nova Primavera e a tessitura

do ramo que obedece e se oferece

para o mistério e pela criatura.

Canta a alucinação,

o toque enfim possível dessa mão

que há de colher para perder e ter

o infinito que nasce do deserto

e a semente que morre se socorre

tudo o que no estertor tentava ser.

Canta a canção do lírio e do alecrim,

essa canção que és e que na treva,

na escuridão da carne, andava perto

da imensidade que te invade. E assim

como o imenso te ampara,

ó voz tão clara

que consolas e elevas,

vem, desperta,

matriz da eternidade e d’O sem-fim,

ó mãe de Deus, canta e roga por mim.

O GAVIÃO

Pousava aqui como quem chega

pesaroso de alguma lousa,

de uma tumba qualquer; já não pousa

como certa mulher, a cega

que mendigava por aqui

quando eu era ainda noviça;

as primeiras vezes que o vi

lembrei-me dela e da carniça

que lhe davam, suas unhas duras

e sujas agarrando aquilo!

Onde andarás? Se nas alturas,

terá modificado o estilo

e provavelmente a ração;

senão… O gavião é o mesmo,

disso estou certa! Mas desde então

cresceu muito, já não voa a esmo

por aí, hoje arrebata a caça,

e quando mata chega de outro jeito,

com outro ar: pousa satisfeito,

é todo a máscara, a couraça

da arrogância! Dá-me raiva vê-lo,

prefiro o modelo anterior…

Como uma escultura de gelo,

esse de agora é ameaçador,

frio, irreal, o senhor das caçadas

traz o nada no bico e no porte:

não vem dos mortos, vem da morte!

Tinha antes só duas pegadas,

era solene como um cemitério;

hoje ele mesmo faz-se um e é o Não

que chega aqui com um ar estéril

e pousa desprezando o chão.

CELEBRAR ESTE MUNDO

Celebrar este mundo adivinhando

a incurável leveza, a inabalável

certeza do esplendor interminável

da luz de Deus, aurora ruminando

para sempre a quietude do imutável.

Somos reflexos dessa luz, um bando

de flamingos ardendo, misturando-

se ao sol nascente, ao inimaginável

incêndio indescritível, todo asas,

todo luz… Somos feitos como brasas

abrindo o voo, somos como o voo

dos flamingos em brasa ao oriente…

E nunca há de apagar-se aquele ardente

sol perfeito que neles se espelhou.



OS OLHOS TROCADOS

Solidão, cisne-ganso em voo frio

ante as margens extremas: tu conheces

o eco do vazio

e a sem-razão do tempo, que arrefeces

com tua sombra altíssima na alma;

ouve bem: no silêncio indiferente,

no cume a que baniste a coisa ardente

(que em quase pedra calma

aos poucos converteste),

este parceiro teu, itinerante,

guardou a profusão do que lhe deste

longe de tudo, e pelo teu diamante

trocou os próprios olhos! Que dirias

se os pedisse de volta por uns dias?

— Para quê? Ensinei-te

a ver tudo o que vês…

Acabei sendo eu o teu deleite,

tua visão, talvez,

em todo caso tua ama-de-leite.

Daquelas vez,

quando inventaste de trocar por um enfeite

teus olhos, meu diamante e a lucidez,

deixei que te afastasses, mais de ti

que de mim, e que viste?

Voltaste ainda mais triste.

Leva-os, se queres. Estarei aqui

quando os vires devolver, não vejo

quem mais contentaria o teu desejo…

O PAVÃO

Por lá o Outono chega anunciado

pelos gritos agudos do pavão

dilacerando o ar; é só então

que se percebe o dardo

vindo da sombra, o arpão

da última luz nas folhas de um para o outro lado.

O outro lado das sombras que se estiram no chão

como mais um bordado

de Penélope fria que tece a escuridão.

Pobre animal! Começa o baile temporão

e ele anuncia aos gritos, seu leque depenado

pluma por pluma na penúltima estação…

Quando acabar de se fechar a mão

que a luz cadente estende ao povoado

das sombras que não vão

a parte alguma, o último emblema do Verão

irá ciscar sozinho, como que envergonhado,

nas agulhas caídas do pinheiral gelado.

É por isso, por causa da desaparição

de um Estio tão breve num bailado

tão rápido, é por isso que o pavão

trespassa o ar, grito por grito apaixonado,

e a reverberação

da luz nas folhas se parece tanto a um dardo.

E LHE CANTEI ENTÃO ESTE ACALANTO:

Dorme, Minotauro, Mouro

da mais amarga Veneza,

mudo amor na correnteza

do balbucio, homem-touro

tossindo no labirinto

da névoa e da solidão,

cala o instinto e o indistinto

e dorme, descansa, irmão!

Não existes, não existo,

nada existe neste mundo

aquém ou além do fundo

da linguagem. É tudo um misto

de silêncio e de ruído

no coração de quem sofre

preso num malentendido

como um inseto num cofre.

Perdoa-te… Nada ganhas

com dar e redar teus nós

na teia da velha aranha

retendo e perdendo a voz

no pescoço que partiste:

a garganta bipartida

entre a elegia do triste

e o último sopro da vida

não te vai dizer mais nada.

Tudo o que pôde foi dito.

No silêncio, na calada

da noite, escuta o infinito

para além da grade, tua

e dos outros prisioneiros

entre a linguagem e a luta.

Os últimos e os primeiros

tampouco entenderam Aquele

que ia morrer e lhes disse

que este universo era Dele

e o resto tudo crendice.

Nem tudo é só desperdício.

Tudo e nada nesta vida

se confundem, fim e início,

chegada como partida

trocam-se em pura ruína

mas o verme engole a aranha,

believe it or not! A sina

que escolhestes não se ganha

sem um sacrifício imenso,

mas que vale mais que a cena

em que por causa de um lenço

Otelo mata Desdêmona

ou o velho rei Lear,

louco e só, só pelo e osso,

vê e não vê balançar

Cordélia pelo pescoço.

Se o amor não aprende a língua

do ser amado, esse amor

é um louco morrendo à míngua

do que seja, ou do que for…

Deixa-te embalar, amigo,

como eu me deixo cantar

este acalanto e te digo,

te juro que o verbo amar

só Deus conjuga contigo.