Morre Suely Paschoal, famosa voz das noites goianas

Morre Suely Paschoal, a cantora que fez fama nas noites goianas. Dona de uma voz ímpar, ela era conhecida por suas interpretações de músicas românticas, assim como boleros. Suely lutava contra um câncer já há alguns meses.

A cantora, que também foi chefe de Cerimonial do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), era casada com Luvanor, o ex-jogador do Goiás que é lembrado até hoje por seu desempenho em campo.

O velório está acontecendo no Cemitério Jardim das Palmeiras desde as 6 horas e o sepultamento será em Catalão, cidade na qual a cantora nasceu.