Morre o dublador do Pateta, personagem Disney, no Brasil

Telmo de Avelar teve falência múltipla dos órgãos na madrugada desta segunda-feira, 9

Telmo Perle Münch, o Telmo de Avelar, morreu na madrugada desta segunda-feira, 9, vítima de falência múltipla dos órgãos. O curitibano, que era ator, diretor e dublador interpretou o Pateta no Brasil, personagem de quem se tornou a voz oficial no País, nas décadas de 1970 e 1980. Ele tinha 93 anos e estava internado desde o fim da semana passada na Coordenação de Emergência Regional, no Rio de Janeiro.

Telmo foi um dos pioneiros da dublagem no Brasil, sendo responsável pela tradução e direção de tradução de vários clássicos da Disney, como A Bela e a Fera, Mogli, o Menino Lobo, A Pequena Sereia, O Rei Leão e Aladdin. Em seus 50 anos de carreira, ele dirigiu a dublagem de filmes e séries como A Família Dinossauros e Planeta dos Macacos. Como ator, participou de novelas como Irmãos Coragem e Pai Herói.

Veja parte de um episódio do Pateta, com a dublagem do brasileiro: