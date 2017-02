Veja lista completa dos 100 filmes da 10ª mostra “o Amor, a Morte e as Paixões”

Já tradicional no calendário goiano, a mostra “o Amor, a Morte e as Paixões” ganha força a cada ano e, em sua 10ª edição, exibirá 100 filmes de 33 países. A mostra, que tem curadoria de Lisandro Nogueira, acontece nos Cinemas Lumière do Shopping Bouganville entre os dias 15 de fevereiro e 1º de março.

As vendas de ingressos e passaportes começam nesta sexta-feira, a partir das 18h. Para assistir a um filme, o ingresso custa R$ 13 — professores pagam R$ 10. Os passaportes terão três categorias: Bronze (10 ingressos – R$ 120), Prata (20 ingressos – R$ 220) e Ouro (30 ingressos – R$ 300).

Veja a lista:

Coragem

Jackie

O colar de Coralina

Esperando acordada

De punhos cerrados

Assim que abro meus olhos

A passageira

Eu, Daniel Blake

A última lição

Para ter onde ir

A repartição do tempo

Os belos dias de aranjuez

Para Francisco – Conquistando corações

Eu, Olga Hepnarová

É apenas o fim do mundo

Viva

A espera

Para ter onde ir

Como você é

Cinquenta tons mais escuros

Travessia

Love

A assassina

Os anarquistas

Incompreendida

O amor no divã

O grande dia

Minha vida de abobrinha

O clube

John From

O ídolo

Comeback

Amor e amizade

Degradé

Nas estradas do Nepal

Noite de verão em Barcelona

Cinema novo

A grande muralha

Más notícias para o Sr. Mars

Phoenix

Astrágalo

Apocalypse Now

A tartaruga vermelha

A Odisseia de Alice

Pássaro branco na nevasca

Amnésia

Eu não sou seu negro

Blind

Fátima

Terra e Luz

A qualquer custo

Romance à Francesa

As confissões

Much Loved

Canção da volta

O valor de um homem

Marguerite e Julien: um amor proibido

Kiki – os segregos do desejo

Indignação

Evento Kellen

A juventude

Aliados

Lion

O apartamento

Invasão Zumbi

Uma história de loucura

White God

Capitão Fantástico

Depois da tempestade

Belas famílias

Elis

Os cavaleiros brancos

A chegada

A comunidade

A jovem rainha

A garota desconhecida

Quando o dia chegar

Moonlight

Jovens, louco e rebeldes

Kóblic

Ninguém deseja a noite

Neruda

Sete minutos depois da meia noite

Elle

Animais noturnos

Variações de casa nova

Sangue do meu sangue

A criada

Toni Erdmann

O lamento

Aquarius

Manchester à beira-mar

Estados Unidos pelo amor

Como você é

Armas na mesa

Um estado de liberdade

La La Land

Estrelas além do tempo



A programação pode ser conferida aqui.