“Pequeno Príncipe, o Musical” entra em cartaz em Goiânia nesta quarta, 19

Com direção e coreografia de Danilo Santana, o espetáculo conta a história do conhecido personagem do clássico livro de Antoine de Saint-Exupéry

Amanhã, quarta-feira, 19, a Cia Goiana de Musicais apresentará o espetáculo “Pequeno Príncipe, o Musical”, no Teatro Goiânia, às 20h30.

Com direção e coreografia de Danilo Santana, o espetáculo conta as aventuras do conhecido personagem literário, que sai de seu planeta em busca de conhecimento e aventuras. A adaptação do clássico livro de Antoine de Saint-Exupéry também foi desenvolvido por Danilo Santana, com colaboração de Oswaldo Neto, que também integra a produção do espetáculo.

Com quinze artistas no elenco, o espetáculo dispõe ainda de um grande número de cenários e um esmerado trabalho com figurinos, além de contar com um elenco de 15 artistas que interpretam, dançam e cantam ao vivo as letras que foram escritas por Danilo Santana. As coreografias, também criadas pelo diretor, são carregadas de técnica de Jazz, Sapateado e Ballet Clássico, bem como os grandes shows feitos na Broadway.

Apostando nesse formato inovador, a Cia Goiana de Musicais pretende firmar-se no cenário das artes cênicas de Goiânia como a única companhia qualificada para executar musicais. Sendo assim, o espetáculo atende o público em geral, de crianças a adultos, não ficando restrito, portanto, ao público infanto-juvenil.

Serviço

Pequeno Príncipe, o Musical

Dia: 19 de Abril

Horário: 20:30 horas

Local: Teatro Goiânia

Direção: Danilo Santana



Produção: Oswaldo Neto e Giulyane Nogueira

Ingressos: R$40,00 (inteira) – R$20,00 (meia) – Bilheteria do Teatro (na data)/ https://meubilhete.com/pequenoprincipeomusical

Elenco:

Pequeno Príncipe : João Victor Flores,

Aviador Jovem: Roni Suares,

Aviador Velho: Thiago Morais,

Raposa: Oswaldo Neto,

Rosa: Bruna Lemes,

Cobra : Grace Ribeiro,

Vaidosa: Kamila Sousa,

Rei: Tharyc Batista

Corpo de Baile: Júlia Arantes, Leonora Siqueira, Maria Luiza Faria, Manuella Castioni

Informações pelo WhatsApp: 62 98567-3292