Médico goiano lança livro vencedor do Prêmio de Literatura Moacyr Scliar

O médico Heitor Rosa lança novo livro no dia 31 de março, na sede do Cremego, na RuaT-27,n. 148, Setor Bueno. O livro: “A história de André da Conceição: o misterioso pintor de São Francisco de Paula”.

O livro, que já ganhou o Prêmio de Literatura Moacyr Scliar, é o sexto do professor aposentado e ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço:

Lançamento: “A história de André da Conceição: o misterioso pintor de São Francisco de Paula”, de Heitor Rosa

Data: 31 de março de 2017

Horário: 20 h

Local: Cremego, Rua T-27, n. 148, Setor Bueno, Goiânia.