Goiânia recebe evento sobre dança jamaicana

No próximo fim de semana, 28 e 29 de janeiro, acontecerá o Dancehall Brazil Weekend 2017, um evento que tem por objetivo oferecer palestras, workshops e aulas sobre o estilo musical jamaicano Dancehall — que teve origem nos anos 1970.

Concebido por Mare Rela e Thiago Spósito, coreógrafos goianos, o evento será realizado no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), das 8h às 22h, e contará com a presença de Blacka Di Danca, um dos mais populares e criativos coreógrafos do circuito Dancehall.

Os interessados em participar do evento deverão enviar nome completo e telefone com DDD para [email protected]. O investimento é de R$ 220, feito por meio de depósito bancário. O e-mail será respondido pela organização com os dados bancários e demais informações.