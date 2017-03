Goiânia recebe evento de trombone com concertos gratuitos

Simpósio oferece aulas e concertos gratuitos, atividades que integram calendário mundial voltado para celebrar o instrumento

De 3 a 7 de abril, Goiânia recebe o 4º Simpósio de Trombones do Estado de Goiás, com professores renomados, músicos talentosos e amantes do instrumento. A programação reserva espaço para aulas especiais – chamadas de “masterclasses” – e concertos. As atividades têm formatos e locais variados, mas uma coisa em comum: são gratuitas.

Os convidados desta edição do simpósio são Wagner Poulistchuk, primeiro-trombone da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp); Raphael Paixão, da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB); e Ricardo Santos, também da OSB.

Eles ministrarão masterclasses e participarão de um concerto especial na quarta-feira, 5, às 18 horas, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), na Praça Universitária.

O evento é realizado por meio da Lei Goyazes e coordenado pelos professores Marcos Botelho, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e Roberto Milet, do Instituto Federal de Goiás (IFG).

O simpósio está ligado à International Trombone Association (ITA) e inclui na programação a BoneWeek Goiânia, dentro do calendário da International Trombone Week (ITW), realizada simultaneamente em vários países com objetivo de congregar trombonistas amadores e profissionais, além de divulgar e desenvolver o instrumento.

Serviço:

Evento: IV Simpósio de Trombones do Estado de Goiás/BoneWeek Goiânia

Data: de 3 a 7 de abril de 2017

Locais: vários (ver programação)

Entrada franca

Site oficial: http://trombone8.wixsite.com/boneweekgoiania/

Facebook: https://www.facebook.com/boneweekgoiania/

Programação completa

● 3 de abril – segunda-feira

19 horas – Teatro Goiânia – Concerto de abertura com participação de Corporação Musical Cemadipe, Banda Marcial C.E. Jose Lobo, Banda Marcial CPMG Ayrton Senna, Grupo Heróis de Botequim e professores de trombone.

● 4 de abril – terça-feira

15 horas – IFG – Masterclasses

18 horas – Teatro IFG – Concerto de música de câmara com professores locais

● 5 de abril – quarta-feira

15 horas – Centro Cultural UFG – Masterclasses com professores convidados

18 horas – Centro Cultural UFG – Concerto com professores convidados

● 6 de abril – quinta-feira

9 horas – EMAC/UFG (Praça Universitária) – Masterclasses avançados com professores convidados

14h30 – CPMG Ayrton Senna – Masterclasses

● 7 de abril – sexta-feira

9 horas – EMAC/UFG (Praça Universitária) – Masterclasses avançados com professores convidados

14h30 – IFG – Masterclasses com professores convidados

18 horas – Teatro IFG – Concerto de encerramento com Banda Sinfônica Jovem de Goiás e Banda Sinfônica do Estado de Goiás