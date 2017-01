Famosa coreógrafa ministra oficina em Goiânia

A casAcorpO comemora três anos de dedicação à cultura em Goiânia e, para participar da festa, convida a coreógrafa e bailarina Denise Stutz (RJ). Mineira de nascença, carioca de coração, desembarca em Goiânia para participar de duas atividades entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro: a Oficina Corpo Presente, que acontecerá na sexta, 10, das 19h às 22h, e no sábado e domingo, 11 e 12, das 10h às 13h; e no Encontro Con(versado), na segunda, 13, às 19h.

Denise Stutz é um dos nomes de destaque da dança nacional desde a década de 1970. É cofundadora do Grupo Corpo, em Belo Horizonte, mas foi na capital carioca que construiu sólida trajetória na dança. Trabalhou com nomes como Lia Rodrigues e Klauss Vianna e, além da experiência com o palco e a cena, se dedicou à pesquisa do corpo. Na televisão, trabalhou para as minisséries “Capitu” e “Hoje é dia de Maria”.

Serviço:

Denise Stutz nos três anos de casAcorpO

Programação:

Corpo Presente – oficina e vivência

Sexta-feira, 10/02 (das 19h às 22h)

Sábado e domingo, 11 e 12/02 (das 10h às 13h)

Quanto: R$ 200

12 vagas / Inscrições: (62) 3609-8386 ou [email protected]

Encontro Con(versado)

Segunda-feira, 13/02, a partir das 19h

Quanto: Contribuição voluntária

Onde: casAcorpO

Endereço: Av. 243 esquina com R. 233 n° 1370 Qd. C Lt. 08, Setor Leste Universitário – Goiânia, GO

Mais informações: 3609-8386