Conselho de Arquitetura e Urbanismo dispõe de R$ 60 mil para patrocinar projetos diversos

Terminam nesta sexta-feira, 17, as inscrições para o edital de patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). O edital foi aberto no dia 1º de fevereiro. Os interessados devem providenciar toda a documentação e ingressar com a solicitação na sede do Conselho, na Vila Maria José, em Goiânia.

Feiras, palestras, cursos, exposições, publicações e produções audiovisuais, entre outros projetos, se enquadram na chamada pública. As propostas podem ser de âmbito municipal, estadual, regional, nacional ou mesmo internacional, desde que sejam executadas em território goiano.

A verba disponível para o edital é de R$ 60 mil, valor que será dividido em cotas menores a serem distribuídas entre as propostas aprovadas.

Serviço



Chamada pública de patrocínio

Inscrição e recebimento dos projetos e documentos de habilitação: de 1° de fevereiro a 17 de março

Local: Sede do CAU/GO (pessoalmente ou por correio)

Endereço: Av. Eng. Eurico Viana, 25, ed. Concept Office, 3° andar, Vila Maria José, 74.815-465, Goiânia – GO

Divulgação dos projetos habilitados: 31 de março

Prazo final para assinatura do convênio: 6 de abril