Aos 93 anos de idade, o escritor Bariani Ortencio lançará um box de livros

O poeta, folclorista e ficcionista lançará, no dia 15 de março, no Palácio das Esmeraldas, coletânea em quatro volumes

Waldomiro Bariani Ortencio, nascido em 24 de julho de 1923, em Igarapava, São Paulo, e radicado em Goiás desde os 15 anos de idade, é um dos mais prestigiados estudiosos de cultura popular do Brasil, e também um dos ficcionistas e poetas célebres do estado de Goiás.

Com mais de 50 livros publicados, Bariani, aos 93 anos, lançará uma caixa com quatro livros, no dia 15 de março (quarta-feira), a partir das 19h, no Palácio das Esmeraldas, Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira – St. Central. Dos quatro volumes, três são coletâneas de escritos inéditos.

A publicação saiu pelo selo Trampolim, da Tagore Editora. Os títulos dos quatro livros são: “O crime do mordomo e outros ‘crimes’… de humor”, 144 páginas. “Chão bruto”, 200 páginas. “Conversando com os mitos do folclore brasileiro”, 112 páginas. E “Ficção longa de Bariani Ortencio”, 224 páginas, organizada pelo professor de antropologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Jadir de Morais Pessoa, e pela mestra historiadora-folclorista Izabel Signoreli.

O box com os quatro exemplares estará a venda por R$ 100, no local, e também no Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortencio (ICEBO), localizado na Rua 82, nº 565.