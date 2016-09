Livro do escritor Joaquim Graciano reúne novas crônicas sobre Goiás

“Chão no Telhado” é o sétimo livro de crônicas de um pioneiro de Goiânia. Ele recupera a história do Estado por intermédio de um texto imaginativo

“Chuva no Telhado” (Gráfica e Editora América) é o sétimo livro de crônicas do pioneiro goiano e escritor Joaquim Graciano de Barros Abreu, que traz à tona fatos importantes da história de Goiás. Ele enfoca temas variados, muitos reais, e outros casos, às vezes inverossímeis. Acontecimentos que o autor transforma em trechos jocosos como em “Três coisas importantes na vida”. Ele escreve: “O roceiro costuma falar que há três barras importantes; a barra do rio, a barra da saia e a barra da Justiça”.

Joaquim Graciano resumiu o seu livro como “um resgate das novidades do passado”, histórias por ele garimpadas com muita pesquisa e entrevistas com os seus contemporâneos. A obra, com sabor de goianidade, passeia por 42 cidades goianas, é de linguagem simples e direta e evoca personalidades locais e suas relações com outras regiões do Brasil no contexto histórico, político, cultural e social. Uma das novidades da publicação é o prefácio, que foi feito por cartas com impressões dos leitores sobre o seu sexto livro, “Cheiro de Goiás”, publicado em 2015. “Chuva no Telhado” pode ser encontrado nas três unidades da livraria Armazém do Livro, em Goiânia.

Aos 82 anos e nascido na cidade de Goiás, Joaquim Graciano mora em Goiânia desde os 2 anos de idade. Na capital ele estudou no Grupo Modelo, no Ateneu Dom Bosco e se formou em Direito pela UFG. O autor também foi professor e jornalista. Ele conta que suas obras nascem a partir de anotações históricas e pesquisas em bibliotecas e sebos de Goiânia e de outras cidades, como o Rio de Janeiro.

“Muitos fatos são desconhecidos até de pesquisadores, mas tudo que escrevo é fato histórico. As pessoas precisam saber que Goiás tem um passado de importância num contexto nacional. Este livro é sobre Goiás para ser lido, de preferência quando a chuva bate no telhado e sentimos o cheiro da terra molhadas. A sociedade precisa dar valor a homens que nem são mais lembrados, aos que vieram antes de Pedro Ludovico”, afirma. Joaquim Graciano acrescenta que sua meta é divulgar a obra também para “informar as novas gerações”.

Ficha técnica

Livro: Crônicas da Nossa História, 174 páginas.

Autor: Joaquim Graciano de Barros Abreu

Editora: Gráfica e Editora América

Contatos do autor: 3996-3653/99679-7053

Divulgação: Britz Lopes: 99973-4246

Outras obras do autor

Crônicas da minha terra (2005)

Crônicas de ontem e hoje (2007)

Do outro lado do muro (2009)

Crônicas da nossa história (2012)

30 crônicas do passado (2014)

Cheiro de Goiás (2015)