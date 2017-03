Indie Book Day ocorrerá em Goiânia neste sábado, 18 de março

Evento Indie Book Day ocorrerá em Goiânia neste sábado, dia 18 de março, na livraria física da Editora Caminhos



A ser realizado amanhã, 18 de março, o #indiebookday é um dia especial para comprar, ler, e ajudar a difundir literatura independente com quem a produz: autores, editoras e livrarias independentes.

Em Goiânia, o Indie Book Day será realizado nas dependências da Editora Caminhos, que aproveitará esse dia especial para “pré-inaugurar” sua livraria física, focada principalmente em poesia e literatura independente. As dependências da livraria ficam localizadas na Rua 1, número 43, Setor Central.

O evento transcorrerá das 14h às 21h e contará com a seguinte programação:

Discotecagem: Ennio Júnior (Jazz set) e Julierme Barreira (Saliência Set)

Promoções:

*Todos os livros da Editora Caminhos com desconto de 50%

*Chope Colombina a R$ 5,00 para quem comprar livros!

Livros e zines de editoras locais:

Caminhos

martelo casa editorial

Edições Ricochete

Cânone Editorial

Livros de autores independentes:

Adalberto De Queiroz

Ademir Luiz

Carlos Edu Bernardes

Carlos Willian Leite

Cristiano Deveras

Edival Lourenço

Fal Vitiello de Azevedo

Nicolas Behr

Sônia Elizabeth

***

ESPECIFICAÇÕES SOBRE O INDIEBOOKDAY:

Você gosta de livros bonitos e feitos com esmero?

No Indiebookday – ou Dia do Livro Independente – você poderá compartilhar esse sentimento com todo mundo.

É muito simples:

No dia 18 de março de 2017, visite uma livraria local e compre um livro. Qualquer livro que você queira. Só o que importa é que ele tenha sido publicado por uma editora independente.

Então, faça um post com uma foto do livro, da capa ou sua com o livro (ou como você quiser) em uma rede social (Facebook, Twitter, Instagram, etc) ou no seu blog ou newsletter pessoal, usando a hashtag #indiebookday. Se gostar da iniciativa, convide outros a se juntarem.

PORQUÊ?

Há um monte de editoras independentes incríveis por aí, criando livros maravilhosos com toda sua paixão. Mas muitas delas são muito pouco conhecidas. O Indiebookday é uma maneira de ajudar a dar maior visibilidade a elas e mostrar a beleza das publicações independentes.

Saiba mais: Indie Book Day Brasil