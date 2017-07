Indicações preciosas de Marcos Fayad – Parte 1

O diretor de teatro Marcos Fayad é um incansável agitador cultural. E dos melhores, diga-se de passagem! Além de uma carreira marcada por espetáculos primorosos, como “Cara de Bronze” (adaptada de um conto do livro “Corpo de Baile”, de Guimarães Rosa), foi diretor do Circo Voador, no Rio de Janeiro, e idealizou e dirigiu o Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia.

Pois bem! Nada melhor do que alguém com o seu perfil para fazer indicações sobre as mais variadas e excelentes obras artísticas, literárias, sobre música (popular e erudita), etc. É esta a proposta do programa Indicador Cultural, cujo conteúdo é postado no Youtube duas vezes por semana, e que o Opção Cultural terá, a partir de hoje, a grata felicidade de reunir e divulgar toda sexta-feira.

Confira, abaixo, os episódios que já foram ao ar, até agora!