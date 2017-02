Há 110 anos nascia W. H. Auden

Wystan Hugh Auden, mais conhecido como W. H. Auden, nasceu em York, Inglaterra, em 21 de fevereiro do 1907. Auden é um dos maiores poetas modernos e o Opção Cultural não poderia deixar de homenageá-lo. Portanto, posto abaixo o poema This lunar beauty, seguido da tradução de José Paulo Paes (Poemas. São Paulo: Cia das Letras, 2013. Org. João Moura Jr).

This lunar beauty

Has no history,

Is complete and early;

If beauty later

Bear any feature

It had a lover

And is another.

This like a dream

Keeps other time,

And daytime is

The loss of this;

For time is inches

And the heart’s changes

Where ghosts has haunted,

Lost and wanted.

But this was never

A ghost’s endeavour

Nor, finished this,

Was ghost at ease;

And till it pass

Love shall not near

The sweetness here

Nor sorrow take

His endless look.

April 1930

Lunar, esta beleza

É primeva, inteira,

Não tem nenhuma história.

Se a beleza mais tarde

Exibe algum traço,

Foi porque teve amante,

Já não é como antes.

Nisto, qual em sonho,

Vige um outro tempo,

Perdido se o dia

De tudo se apropria.

O tempo são centímetros

E mudanças de alma

Que espectro assombrou,

Perdeu e desejou.

Mas isto, por certo,

Não foi coisa de espectro,

Nem espectro, ela finda,

Sentiu-se a gosto, ainda,

E enquanto persista,

Nem se chega amor

A tal doçura e a dor

Tampouco lhe vem dar

Seu infinito olhar