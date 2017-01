Frejat deixa Barão Vermelho, dando fim a uma era do rock brasileiro

O Barão Vermelho é uma das grandes bandas do rock brasileiro. Conhecida principalmente por apresentar Cazuza ao mundo, a banda não se resume a isso. Ao contrário, com músicas consistentes, com boas letras, o grupo se firmou no cenário musical dos anos 80 e atravessou gerações com seu trabalho. Tanto que, quando Cazuza deixou a Barão, em 1985, a banda continuou e acabou revelando outro bom vocalista: Frejat, que acabou se tornando também um ícone do rock brasileiro.

Porém, já há alguns anos, a Barão tem estado em um estado de quase inatividade. O último álbum lançado foi em 2005 e os shows também não foram muitos. A banda ainda está viva e viva tenta continuar, agora, sem Frejat.

O cantor anuncia sua saída da Barão. Uma saída amigável. Ao Jornal O Globo, Frejat revela que o público e a própria banda queriam ver e fazer shows com mais regularidade, o que ele não estava conseguindo cumprir. Então, “se eles queriam continuar, não fazia sentido impedi-los. Temos diferenças de visão, mas jamais iria prejudicá-los”, diz o cantor.

A banda continua com um novo vocalista. Trata-se de Rodrigo Suricato.

Eras acabam e outras começam. A de Frejat chega ao fim e vejamos como será a de Rodrigo. O que importa: a Barão se mantém. Se não o conhece ainda, ouça o novo vocalista da Barão Vermelho: