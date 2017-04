De Halsey a Sivuca, canções escolhidas para o feriado vão do pop à música cristã, passam pelo metal e pop rock, instrumentista nacional e banda francesa

Halsey – Now or Never

Leonardo Gonçalves – Novo

Frieza – Odisseia

O Rappa – Meu Mundo É o Barro

Janis Joplin – Piece of My Heart

Harry Styles – Sign of the Times

Rolling Stones – It’s All Over Now

Highly Suspect – My Name Is Human

Sivuca – Em Nome do Amor

Stromae – Carmen