Elza Soares, a diva brasileira, faz show em Goiânia

Vencedora de importantes prêmios nacionais, a cantora traz seu novo show à capital goiana e promete encher o Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Considerada uma das maiores personalidades da história da música popular brasileira, Elza Soares volta à cena com seu novo show, “A Mulher do Fim do Mundo”, que pretende passar por diversos estados brasileiros e pelas principais cidades de América do Norte e Europa.

Lançado em Maio de 2016 na Europa, o CD The Woman at The End of World (título traduzido do álbum em inglês), já recebeu de maneira unânime da crítica especializada a avaliação máxima de Álbum do Ano, entre os principais estão os prêmios e citações do The Guardian UK, MOJO, The Weekend UK, Financial Times, Songlines, Billboard, The Arts Deck, The Sunday Times e outros.

Com direção-geral de Guilherme Kastrup, o espetáculo conta com um total de 15 artistas. Sentada em um trono metálico em meio a um cenário cercado por mil sacos plásticos de lixo preto, na concepção de Anna Turra, que assina cenário, luz e projeções, Elza contracena com com os músicos e cantores Rodrigo Campos e Graciliano Neto, além da banda composta por Kiko Dinucci, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos e Guilherme Kastrup.

Gravado no Red Bull Studios São Paulo, em 2015, o álbum teve o samba como ponto de partida, mas, acima de qualquer limite de gênero, os pilares fundamentais foram a liberdade de criação e de expressão.

“Fazer pela primeira vez na vida um disco só de inéditas, depois de tantos anos na estrada, já foi pra mim uma grande surpresa. Fui muito feliz em todo o processo porque esse projeto foi feito exclusivamente para mim”, conta Elza, ressaltando que a nova experiência, em comparação com outros trabalhos, exigiu uma dedicação maior, mas, ao mesmo tempo, permitiu mais autonomia nas interpretações.

Serviço

Show: Elza Soares, “A Mulher do Fim do Mundo”

Abertura: Coletivo Bigorna Funk

Discotecagem: DJ Daniel de Mello

Data: Sexta-feira, dia 23 de setembro, a partir das 20 horas

Local: Palácio da Música – Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: R$ 60,00 (frontstage), R$ 40,00 (back) e R$ 120 (camarote superior, open bar). Valores de meia entrada válidos conforme Lei da Meia Entrada e mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

Pontos de venda: Tribo Restaurante (Rua 36, S. Marista), Shuffle Mix (Av. Araguaia), Seven Rock Shop (shopping Buena Vista), Detroit Steakhouse (Av. 136, St. Marista) e Poema Gourmet (Rua 28, St. Marista).

Informações: (62) 3224-3737