E o que temos de som para essa sexta-feira?

De Itamar Assumpção e Dalto a Megadeth e Barry McGuire, passando por Pearl Jam e outros mais. Com essa variedade de som, apresentamos mais uma vez a Playlist Opção, que reúne as músicas mais ouvidas, durante a semana, pela galera que compõe a equipe do jornal. É só dar play para conferir.

Megadeth – Peace Sells

Ariana Grande – Everyday

Barry McGuire – Eve Of Destruction

Itamar Assumpção – Embalos

Pearl Jam – Do The Evolution

Rihanna – Needed Me

JJ Grey & Mofro – Somebody Else (Bing Launge)

Dua Lipa – Last Dance

Dalto – Pessoa