E daí se o título do novo Star Wars traz um spoiler?

A Lucasfilm anunciou agora há pouco o título oficial do episódio VIII de Star Wars. O filme se chamará “Star Wars: The Last Jedi”. Mal o título foi divulgado e muitos fãs já estão reclamando. A alegação: o título traria um grande spoiler, que seria a morte de Luke Skywalker, que foi o mote do episódio VII, o “Despertar da Força”, e reapareceu no fim do longa.

A questão levantada pelos fãs (que tiveram apenas alguns minutos para pensar a respeito do assunto): Luke, que é o único jedi existente na trama desde “O Império Contra-Ataca” (quando Yoda morre), treinaria a jovem Rey e morreria, deixando para ela o legado dos Jedi.

Aí eu me pergunto: isso faz algum sentido? Faz. Luke poderia mesmo morrer no próximo episódio. E daí? Seria até bom, pois deixaria todo o protagonismo para a Rey. A presença de Luke, mesmo não física (vide o episódio VII), atrai para ele o centro das atenções. Afinal, é de Luke Skywalker de que estamos falando.

Agora, e daí se o título traz um spoiler? Amigos, sou da época em que o episódio mais esperado de Dragon Ball Z trazia o seguinte título: “Freeza perde a luta”. Cresçam.

Star Wars: The Last Jedi estreia em 14 de dezembro de 2017.