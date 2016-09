DADASpring abre inscrições para oficinas em Goiânia

Evento que comemora 100 anos do dadaísmo no Brasil será realizado entre os dias 26 e 29 de setembro

O evento que celebra 100 anos do dadaísmo no Brasil seleciona, desde a última quarta-feira (31/8), interessados em participar de oficinas culturais. São cursos de vocalização, cinema, literatura e performance durante o evento, a ser realizado entre os dias 26 e 29 de setembro, em Goiânia.

Todas as oficinas são gratuitas e vão acontecer no Cabaré Voltaire, no Setor Itatiaia. As oficinas integram o DADASpring, um projeto que tem a realização do Grupo EmpreZa e da Balaio Produções Culturais, e conta com recursos do Fundo Estadual de Cultura e com a parceria do Cabaret Voltaire Zurique.

Há 15 vagas disponíveis para cada oficina e os interessados devem fazer sua inscrição virtualmente até o dia 7 de setembro. Para se inscrever basta entrar no site do evento e preencher o formulário. A seleção é feita pelos próprios ministrantes, via análise dos formulários, e o resultado será divulgado no dia 15 de setembro. Os participantes receberão certificado de participação.

As oficinas

A oficina literária será ministrada por Dheyne de Souza e Fabrício Clemente (GO) nos dias 26 e 27 de setembro. Dheyne de Souza é poetisa, autora do livro Pequenos Mundos Caóticos (2011). Fabrício Clemente é poeta, autor de Congresso Espiritual dos Ranúnculos (2013).

Os oficineiros pretendem oferecer um “orgiástico banquete” de autores como Rimbaud, Lautréamont, André Breton, Claudio Willer, Hilda Hilst, entre outros. Tudo isso temperado de discussões a respeito dos conceitos de montagem, colagem, imagem poética, cut-up, caos e criação, jogo e delírio, obra de arte e práxis vital, deriva e acaso na escrita poética.

As inscrições destinam-se tanto a pessoas que já possuem experiência literária quanto a quem pretende simplesmente melhorar ou aperfeiçoar sua leitura e expressão verbal, em qualquer nível.

Já a oficina de vocalização de poemas será oferecida pelo professor Jamesson Buarque (GO) entre os dias 27 e 29 de setembro. A oficina é dividida em três módulos: o primeiro concentra-se na leitura e composição livre da vocalização. O segundo propõe uma interpretação e compreensão do texto poético e de sua estrutura. Por fim, o terceiro concentra-se na performance e leitura vocalizada dramática dos poemas.

Jamesson é professor de Teoria da Literatura, do Poema e Ensino de Literatura da Faculdade de Letras (UFG). É autor dos livros de poesia Novíssimo Testamento (2004), vencedor do edital de seleção da Coleção Vertentes (2002); de Pluviário Perpétuo (2011); de outra troia (2010), contemplado com a bolsa FUNARTE de criação literária (2009).

Corpos Informáticos (DF) é quem ministrará a oficina performance corpo política nos dias 28 e 29 de setembro. É um grupo de pesquisa em arte contemporânea, fundado em Brasília em 1991. Realiza fotografia, composição urbana, performance, webarte, videoarte, organiza eventos e escreve artigos e livros. Nesta oficina, o grupo vai trabalhar os conceitos de corpo e política de forma teórica e prática.

Eles já expuseram em diversos locais do País, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo; Salvador, Campinas e Petrópolis. Além de países como França, Alemanha e Canadá. São vencedores de prêmios da Funarte como Redes, Artes Cênicas na Rua e Ocupação. Também já foram contemplados com o Prêmio Cultura e Pensamento, do MinC/Petrobras.

Renato Cirino e Alice Martins (GO) é quem oferecerão a oficina de cinema – OfiCineDada nos dias 28 e 29 de setembro. A proposta da oficina é problematizar a possibilidade de exercício de um cinema que se pretenda desobediente, imperfeito, vibrátil, mirando tanto filmes considerados de vanguarda, realizados ainda na primeira metade do século XX, quanto trabalhos realizados já na passagem das tecnologias analógicas para as digitais, nas últimas décadas.

A partir daí, pretendem perguntar em que consistiria um cinema dadá, e em que medida a experiência contemporânea viabiliza a produção de projetos nessa direção.

Renato Cirino e Alice Fátima Martins fazem parte do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, liderado por Martins Muniz. Ele é mestre em Arte e Cultura Visual pela UFG e técnico audiovisual da Faculdade de Artes Visuais – UFG com atuação nos segmentos de cinema, internet e educação. Alice Fátima Martins é professora no mesmo departamento e publicou o livro Catadores de sucata da indústria cultural.

O DADASpring Brasil

Goiânia é a única cidade brasileira a integrar a agenda internacional do DADA 100th Anniversary, organizado por iniciativa da Associação DADA100, que reúne o Cabaret Voltaire e outras instituições suíças.

A programação prevê manifestos, exposições, serões performáticos, saraus, shows musicais, conferências, debates, mostras de cinema, oficinas, apresentações artísticas e festas. Toda programação é gratuita e ocupará diferentes espaços da capital: o Cabaret Voltaire Goiânia; Praça Universitária e Praça Cívica; o Lago das Rosas; Espaços da Universidade Federal de Goiás (UFG), como a Galeria da Faculdade de Artes Visuais (FAV), a Escola de Músicas de Artes Cênicas (EMAC), o Centro Cultural da UFG e sua galeria, o Cine UFG e a Faculdade de Letras.

Entre personagens marcantes estarão em Goiânia, para o evento, Adrian Notz, diretor do Cabaret Voltaire Zurique, Zé Celso Martinez, do Teatro Oficina (SP), Bia Medeiros, coordenadora do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos (DF), Alex Hamburguer, artista visual e performático (RJ), Marta Soares (SP), premiada pesquisadora, dançarina e coreógrafa de obras performáticas, Wagner Barja (DF), artista plástico e poeta visual, com 30 anos de carreira, que sempre procurou desconstruir com humor e ironia o linear e o estabelecido.

Serviço

Oficinas DADASpring Brasil

Data das oficinas: entre 26 e 29 de setembro

Data de seleção: 31 de agosto a 7 de setembro

Oficinas: literatura, performance corpo política, vocalização e cinema

Local: Cabaret Voltaire, Rua R8, Quadra 51, Lote 07, Conjunto Itatiaia

Inscrições pelo site

Resultado: 15 de setembro